В Омске из-за сообщения о заложенных бомбах оцепили муниципальные рынки

Сегодня, 11 сентября, многие омичи не смогли совершить покупки на рынках из-за поступившего сообщения о заложенных бомбах.

Прокатившаяся волна звонков о заложенных бомбах внесла коррективы в работу муниципальных рынков. По поступающей информации от очевидцев, сейчас оцеплены как минимум четыре городских рынка – Ленинский, Центральный, Советский и Октябрьский.

- На место приехали сотрудники МЧС. Людей быстро вывели из здания Ленинского рынка на улицу. Территория оцеплена, даже подъезд к рынку закрыли, - сообщает с места событий сотрудница "Омск Здесь" Елена Захаренко.

Ленинский рынок

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту "Омск Здесь", что в настоящее время люди эвакуированы из всех городских рынков. Глава унитарного предприятия Омска "Муниципальные рынки" Игорь Метелев для оперативного комментария оказался не доступен.

Советский рынок

Напомним, ранее в полиции подтвердили, что по Омску прошла вторая волна звонков о подозрительных объектах в заведениях города. По информации, поступающей от очевидцев, люди были эвакуированы из мэрии, гипермаркета "МЕГА", кинотеатра "Маяк", отделения Пенсионного фонда в Нефтяниках, нескольких спортивных школ и ТЦ "Миллениум". Первая волна звонков о заминировании городских объектов поступила накануне, 10 сентября.

Ленинский рынок