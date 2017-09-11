Полиция не нашла в Омске ни одной "бомбы"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 20:27, последнее обновление 11 сентября 2017, 20:30  •  печать

Полиция не нашла в Омске ни одной "бомбы"

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Все сообщения о минировании, поступившие в течение сегодняшнего дня, оказались ложными.

Полиция завершила проверки всех городских объектов, о заминировании которых поступали анонимные звонки. напомним, в их число вошли мэрия, школы, окружные отделения Пенсионного фонда, торговые центры, муниципальные рынки, кинотеатры и др.

Ничего не подтвердилось, никаких опасных подозрительных предметов не найдено. Продолжаются мероприятия, направленные на установление звонившего, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя УМВД России по Омской области.

Известно, что все звонки поступили от мужчины. В ходе вынужденной эвакуации на улицы пришлось вывести 7,5 тыс. человек.

Теги  •  #УМВД #эвакуация

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  11 сентября 2017, 21:19

И хорошо, что не нашли. Только будет еще лучше, если удастся найти этого шутника.

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