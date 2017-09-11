Звонок. Два дня массовой эвакуации омичей из-за сообщений о бомбах

Неизвестные на протяжении двух дней звонили в полицию и сообщали о взрывных устройствах, которые якобы заложены в зданиях города. "Омск Здесь" собрал информацию о массовой эвакуации людей 10 и 11 сентября 2017 года.

Первое сообщение об эвакуации людей поступило накануне, 10 сентября, поздним вечером. По информации РИА "Омскинформ", в 22:20 поступила анонимная информация о заминировании администрации города, в связи с чем людей немедленно вывели на улицу. Отметим, что в здании мэрии находится городская избирательная комиссия, и поступившее сообщение о бомбе породило версию, что "заминирование" объекта связано с выборами депутатов Горсовета, которые проходили 10 сентября. До этого мэрию Омска неоднократно пытались "минировать" с помощью телефонных звонков, но во время выборов это случилось впервые. Позже стало известно, что никакого взрывчатого вещества в здании горадминистрации сапёры не обнаружили.

Спустя полчаса после "заминирования" мэрии в социальных сетях появилась информация о том, что людей эвакуировали и из зданий баров, кинотеатров, а также гипермаркета "МЕГА". Гостивший в Омске репер L'One в своём микроблоге сообщил, что эвакуация также произошла в гостинице, где он остановился. На этом, казалось бы, внеплановая "тренировка" правоохранительных органов, организованная неизвестным телефонным шутником, закончилась. Взрывных устройств обнаружено не было, омичи со спокойным сердцем разошлись по домам.

Утром следующего дня началась вторая волна звонков в правоохранительные органы с сообщениями о подозрительных предметах, якобы находящихся в зданиях Омска. В это же время пресс-служба омского УМВД сообщила о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

- В ночь с 10 на 11 сентября в полицию поступил ряд звонков с информацией о нахождении в нескольких зданиях Омска неизвестных предметов. Данные сообщения были незамедлительно проверены. В результате проведённых мероприятий, предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. По данным фактам принято процессуальное решение, - пояснили в полиции.

Оцепление у администрации города

Первой, традиционно, "заминировали" администрацию города. В это время там проходила пресс-конференция, посвящённая прошедшим в воскресенье выборам, и неожиданно по громкой связи людей попросили покинуть здание. Как выяснилось позже, причиной, по которой муниципальных служащих и журналистов заставили выйти на улицу, стал звонок от неизвестного, который сообщил о заминировании мэрии.

- Схема такая же, как и вчера, - сообщил "Омск Здесь" начальник ОИОС УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Позвонил неизвестный и сообщил о том, что располагает информацией о расположении подозрительных предметов в ряде заведений на территории города. Все необходимые меры приняты, информация проверяется. Мы готовы сообщить о результатах, когда они появятся.

Позже стало известно, что людей эвакуировали из всех отделений Пенсионного фонда, нескольких школ и торговых центров. В социальных сетях омичи сообщали о том, что сапёры работают в зданиях ПФР на улицах Дмитриева, Рождественского, Чапаева, 9-я Линия и школах № 77, 24, 32. Затем появилась информация, что силовики оцепили муниципальные рынки. По словам очевидцев, людей эвакуировали как минимум из четырёх - Ленинского, Октябрьского, Советского и Центрального.

Эвакуация Ленинского рынка

В это же время, как выяснилось позже, проходила эвакуация в некоторых омских вузах. Так, по информации "Радио Сибирь", из здания Гуманитарной академии были выведены на улицу студенты и педагоги. Силовики проверили объект и никаких взрывчатых веществ там не обнаружили. Вуз вскоре продолжил работу в штатном режиме. Также в комментариях в социальных сетях омичи сообщали, что эвакуация людей производилась в зданиях судов и кинотеатров.

Интересно, что эта история оказалась не исключительно омской. Рязанские СМИ сообщают, что минувшей ночью в городе также производилась массовая эвакуация людей из кинотеатров, торговых центров и автовокзалов. Как и в случае с Омском, в рязанское УМВД позвонил неизвестный и сообщил, что в одном из этих зданий заложена бомба.

Фото: Аварийный Омск, ЧП Омск, Илья Петров

Видео: Елизавета Василевич