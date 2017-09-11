По факту минирования на омских выборах возбуждено уголовное дело
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 09:33, последнее обновление 11 сентября 2017, 09:53  •  печать

По факту минирования на омских выборах возбуждено уголовное дело

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Правоохранительные органы ищут омичей, сообщивших о заминировании горизбиркома и нескольких омских кинотеатров.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сотрудниками полиции ведутся следственные действия по поиску "террористов", сообщивших о заминировании здания мэрии, где находится избирательная комиссия города, а также нескольких кинотеатров.

- В ночь с 10 на 11 сентября в полицию поступил ряд звонков с информацией о нахождении в нескольких зданиях Омска неизвестных предметов. Данные сообщения были незамедлительно проверены. В результате проведенных мероприятий, предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. По данным фактам принято процессуальное решение, - пояснили в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Напомним, информация об экстренной эвакуации вчера, 10 сентября, появилась в омских СМИ и соцсетях. Омичи сообщали, что их попросили выйти на улицу. На место были вызваны спасатели и полиция.

Теги  •  #выборы #лжетеррорист #мэрия

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