По факту минирования на омских выборах возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сотрудниками полиции ведутся следственные действия по поиску "террористов", сообщивших о заминировании здания мэрии, где находится избирательная комиссия города, а также нескольких кинотеатров.

- В ночь с 10 на 11 сентября в полицию поступил ряд звонков с информацией о нахождении в нескольких зданиях Омска неизвестных предметов. Данные сообщения были незамедлительно проверены. В результате проведенных мероприятий, предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. По данным фактам принято процессуальное решение, - пояснили в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Напомним, информация об экстренной эвакуации вчера, 10 сентября, появилась в омских СМИ и соцсетях. Омичи сообщали, что их попросили выйти на улицу. На место были вызваны спасатели и полиция.