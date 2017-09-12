Массовые сообщения о минировании могли поступать из-за рубежа
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 11:18, последнее обновление 12 сентября 2017, 11:18  •  печать

Массовые сообщения о минировании могли поступать из-за рубежа

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В Омске и Новосибирске "террористы" сообщали о минировании по телефону, в Челябинске - через спам-рассылку.

Волна сообщений о минировании зданий прокатилась по стране. В Новосибирске спецслужбы эвакуировали несколько зданий из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. В нашем городе таких сигналов за последние два дня поступило более 50. Школы, кинотеатры, мэрия, торгово-офисные центры - "террористы" выбирали объекты с массовым пребыванием людей.

Информацию о подозрительных предметах в торгово-развлекательных центрах, гостиницах и ресторанах проверяют и в Челябинске. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах города, информация в полицию поступала через спам-рассылку.

- Речь идёт о спам-рассылке, подобное происшествие коснулось ряда городов. В том числе это зафиксировано в Омске и Уфе, - уточнил собеседник агентства.

По его словам, "есть основание предполагать, что всё это организовано из-за рубежа".

Теги  •  #минирование #сообщение #спам

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