По Омску прошла вторая волна звонков о заложенных бомбах
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 12:11, последнее обновление 11 сентября 2017, 12:29  •  печать

По Омску прошла вторая волна звонков о заложенных бомбах

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В полицию снова позвонил неизвестный и сообщил о том, что обладает информацией о заминировании ряда объектов в Омске.

Сегодня, 11 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что из зданий многих организаций Омска эвакуировали людей. Омичи сообщают о том, что правоохранительные органы вывели людей на улицу из мэрии, гипермаркета "МЕГА", кинотеатра "Маяк", отделения Пенсионного фонда в Нефтяниках, нескольких спортивных школ и ТЦ "Миллениум". В пресс-службе полиции корреспонденту "Омск Здесь" подтвердили информацию о том, что снова поступил звонок о якобы находящихся подозрительных объектах в заведениях города.

- Схема такая же, как и вчера, - сообщил "Омск Здесь" начальник ОИОС УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Позвонил неизвестный и сообщил о том, что располагает информацией о расположении подозрительных предметов в ряде заведений, расположенных на территории города. Все необходимые меры приняты, информация проверяется. Мы готовы сообщить о результатах, когда они появятся.

Напомним, что накануне вечером в полицию также позвонил неизвестный и сообщил о заминировании ряда объектов города. Так, вчера поздним вечером эвакуировали людей из зданий городской администрации и нескольких кинотеатров.

Теги  •  #бомба #видео #кинотеатр #ложное минирование #мэрия #полиция

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Комментарии
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Роман Орехов  •  11 сентября 2017, 15:00

Это уже вредительство какое это, сколько убытков из-такой эвакуации, неужели технические средства не позволяют сразу вычислять таких звонящих

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Мартин Калинин  •  11 сентября 2017, 14:39

Если поймают будут огромные штрафы и даже срок.

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Ада С  •  11 сентября 2017, 13:03

Надо наказывать за такие действия и давать максимальные сроки, тогда новых "шутников" не будет.

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