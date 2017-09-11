По Омску прошла вторая волна звонков о заложенных бомбах

В полицию снова позвонил неизвестный и сообщил о том, что обладает информацией о заминировании ряда объектов в Омске.

Сегодня, 11 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что из зданий многих организаций Омска эвакуировали людей. Омичи сообщают о том, что правоохранительные органы вывели людей на улицу из мэрии, гипермаркета "МЕГА", кинотеатра "Маяк", отделения Пенсионного фонда в Нефтяниках, нескольких спортивных школ и ТЦ "Миллениум". В пресс-службе полиции корреспонденту "Омск Здесь" подтвердили информацию о том, что снова поступил звонок о якобы находящихся подозрительных объектах в заведениях города.

- Схема такая же, как и вчера, - сообщил "Омск Здесь" начальник ОИОС УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Позвонил неизвестный и сообщил о том, что располагает информацией о расположении подозрительных предметов в ряде заведений, расположенных на территории города. Все необходимые меры приняты, информация проверяется. Мы готовы сообщить о результатах, когда они появятся.

Напомним, что накануне вечером в полицию также позвонил неизвестный и сообщил о заминировании ряда объектов города. Так, вчера поздним вечером эвакуировали людей из зданий городской администрации и нескольких кинотеатров.