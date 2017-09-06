В Омской области решено не уничтожать всех диких кабанов

Несмотря на то, что пробы, взятые у диких кабанов не дали положительных результатов на африканскую чуму свиней, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов заявлял о возможном уничтожении всего дикого поголовья на территории Прииртышья. Таким образом власти планируют бороться с распространением АЧС на другие регионы. Между тем, как стало известно сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции, посвящённой итогам борьбы с вирусом, уничтожат лишь тех кабанов, кто обитает в районах заражения.

- Отобрано 39 проб у диких кабанов, - говорит руководитель управления Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов. - Все они дали отрицательный результат. Но, безусловно, животных необходимо уничтожить на тех территориях, где зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Наша задача - не допустить распространения вируса в дикой природе. В противном случае последствия могут быть более серьёзные.

Добавим, по данным весеннего периода, на территории региона обитают почти четыре тысячи голов диких кабанов.