В Омской области решено не уничтожать всех диких кабанов
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 14:27, последнее обновление 6 сентября 2017, 15:41  •  печать

В Омской области решено не уничтожать всех диких кабанов

Автор:

Под отстрел попадут лишь животные, обитающие на территориях, где зафиксированы вспышки африканской чумы свиней.

Несмотря на то, что пробы, взятые у диких кабанов не дали положительных результатов на африканскую чуму свиней, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов заявлял о возможном уничтожении всего дикого поголовья на территории Прииртышья. Таким образом власти планируют бороться с распространением АЧС на другие регионы. Между тем, как стало известно сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции, посвящённой итогам борьбы с вирусом, уничтожат лишь тех кабанов, кто обитает в районах заражения.

- Отобрано 39 проб у диких кабанов, - говорит руководитель управления Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов. - Все они дали отрицательный результат. Но, безусловно, животных необходимо уничтожить на тех территориях, где зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Наша задача - не допустить распространения вируса в дикой природе. В противном случае последствия могут быть более серьёзные.

Добавим, по данным весеннего периода, на территории региона обитают почти четыре тысячи голов диких кабанов.

Теги  •  #кабан #Россельхознадзор #чума

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Алёна Ярошевич  •  6 сентября 2017, 17:02

Природе может и надо помогать, когда есть угроза человеку, но и о естественном балансе не надо забывать и о саморегулировании системы.

Ответить
Последние новости
Омским чиновникам запретили воровать деньги музея истории России  •  сегодня, 17:55  •   1
Омский завод утеплит танк Т-80  •  сегодня, 17:48  •   1
Прожиточный минимум омичей вырос на 419 рублей  •  сегодня, 16:24
В Омске пенсионер спустя полгода заметил кражу 150 тысяч рублей  •  сегодня, 16:03
Омский предприниматель не заплатил почти 2,3 млн рублей налогов  •  сегодня, 15:41  •   1
Омич строит первый в городе крытый скейтпарк  •  сегодня, 13:52  •   2  •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400