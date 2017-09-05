Омскому губернатору рекомендовали до 25 декабря разобраться с африканской чумой
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 20:42, последнее обновление 5 сентября 2017, 20:48  •  печать

Омскому губернатору рекомендовали до 25 декабря разобраться с африканской чумой

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Федеральные власти бояться распространения вируса в соседние регионы.

Сегодня, 5 сентября, на совещании у полномочного представителя президента России по СФО Сергея Меняйло рассматривали ситуацию с африканской чумой свиней. Меняйло указал на крайне тяжёлое положение в Омской области, где, несмотря на принимаемые меры, не удаётся остановить распространение АЧС.

- Ситуация крайне серьёзная, поэтому важно в кратчайшие сроки мобилизовать необходимые силы и организовать оперативное выполнение соответствующих мероприятий, – подчеркнул полномочный представитель.

Власти опасаются распространения вируса на соседние с нашей областью регионы. Чума легко передаётся контактным путём, через продукцию животноводства, корма. В зоне риска находятся, прежде всего, Новосибирская и Томская области, а также Алтайский край, который тесно сотрудничает с Прииртышьем. Полпред напомнил, что в июле вопрос был рассмотрен главой государства и членами правительства России. По итогам обсуждения подписан перечень поручений, согласно которым региональным органам власти следует до 25 декабря 2017 года доложить об усилении мер по предупреждению заноса, распространения и ликвидации очагов АЧС.

Добавим, по данным на 4 сентября в Омской области уничтожено около 14,3 тысячи голов свиней, в зоне карантина 29 населённых пунктов. Сегодня стало известно о новой вспышке АЧС на территории Любинского района.

Теги  •  #Виктор Назаров #Сергей Меняйло #чума

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