В распространении АЧС в Омской области заподозрили почтальона

Власти региона пока не знают, как африканская чума свиней попала в Омскую область. Региональным Россельхознадзором установлена лишь схема распространения: предположительно АЧС из одного из очагов разошлась с почтальоном.

Сегодня, 6 сентября, состоялась пресс-конференция, посвящённая распространению африканской чумы свиней в Омской области. Как сообщил начальник отдела госветнадзора государственной границы РФ и транспорта управления Россельхознадзора по Омской области Алексей Харин, пока неизвестно, как чума свиней попала в регион.

Занос АЧС - самый главный вопрос на сегодня. Но ответ на него пока не найден. Над ним работают и правоохранительные органы, и Россельхознадзор, - подчеркнул Алексей Харин. - Пока удалось лишь установить схему распространения.

К примеру, в Иртышском семья купила поросят у фермера Фикселя, именно у него был зафиксирован первый очаг АЧС. Животные оказались инфицированы, к семье пришёл почтальон, у которого на следующий день заболели свиньи. Ещё через несколько дней у большинства жителей животные оказались инфицированы. В других сёлах переносчиком мог выступать ветеринар, который занимался лечением животных.

Добавим, в Омской области зафиксировано 28 очагов, инфицировано три объекта, чума охватила 11 районов и город. У населения отчуждено 14 248 голов, на компенсационные выплаты потрачено 110 млн руб.