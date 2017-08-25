В Омской области уничтожат всех диких кабанов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 17:40, последнее обновление 25 августа 2017, 17:46  •  печать

В Омской области уничтожат всех диких кабанов

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Из-за вспышки африканской чумы свиней дикому поголовью кабанов грозит отстрел.

Сегодня, 25 августа, состоялось очередное заседание противоэпизоотической комиссии. На ней рассматривались результаты мониторинга мер, предпринимаемых в регионе для предотвращения распространения африканской чумы свиней.

По словам начальника Главного управления ветеринарии Омской области Владимира Плащенко, в Прииртышье по-прежнему сохраняется неблагоприятная ситуация по африканской чуме свиней. Вирус АЧС зафиксирован на территории 11 муниципальных районов области и в самом Омске. В режиме карантина находится 16 эпизоотических очагов и два инфицированных объекта. Отчуждено более 13 тыс. голов свиней общим весом 836,5 тонн.

Как поясняют в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, продолжатся обследования охотничьих хозяйств, заказников и других мест обитания диких кабанов. Будут искать больных и павших животных и в оперативном порядке проводить отбор и доставку проб их крови на исследование.

- Всех кабанов на территории омского региона необходимо ликвидировать, проводить мониторинг, учитывая опыт других регионов, - обратился к представителю регионального Минприроды областной министр сельского хозяйства Максим Чекусов.

По данным ведомства, на 25 августа отстреляно 30 кабанов. Пробы крови на АЧС от 28 животных дали отрицательные результаты. Остальные пока на проверке в ветлаборатории.

Как ранее заявлял вице-губернатор Андрей Новосёлов, власти опасаются, что АЧС уйдёт в дикую природу и тогда распространение вируса сдержать будет невозможно. Именно этим и объясняются столь жёсткие меры по отношению к диким животным.

Напомним, ранее чиновники планировали разрешить уничтожение кабанов только в тех 10 районах Омской области, где была зафиксирована АЧС. 

Теги  •  #кабан #Максим Чекусов #чума

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