24 белых шара. Что изменилось за два года после трагедии в Светлом?

Сегодня исполнилось ровно два года с момента обрушения казармы в 242-м учебном центре ВДВ. Утром в посёлке Светлом отслужили панихиду и запустили в небо 24 белых воздушных шара - по числу погибших. События, произошедшие после трагедии, вспоминает "Омск Здесь".

В 22:40 часов 12 июля 2015 года в посёлке Светлом произошла крупнейшая из подобных трагедий. В казарме третьего учебного парашютно-десантного батальона рушатся перекрытия. После отбоя в здании находятся 337 человек, и 45 из них оказываются под завалами. Жертвами обрушения стали 24 молодых парня от 18 до 22 лет. Накануне молодые десантники давали присягу. Многие из них были призваны из других регионов России, и в ночь трагедии их родственники, ещё не успевшие уехать домой, находились у КПП, пытаясь узнать хоть какую-то информацию о своих сыновьях.

Причиной обрушения практически сразу назвали ошибки при строительстве и капремонте казармы. В 2013 году компания "РемЭксСтрой" (Нижний Новгород) провела капитальный ремонт здания с надстройкой четвёртого этажа. Первый подозреваемый - начальник 242-го учебного центра ВДВ полковник Олег Пономарёв - был задержан уже в ночь трагедии. Обвинение также предъявили директору "РемЭксСтроя" Александру Дорофееву и его партнёру Дмитрию Баязову.

Олег Пономарёв возлагает цветы к памятной плите, 17 сентября 2015 года

Олег Пономарёв не стал снимать с себя ответственность за произошедшее, хотя в Омск прибыл уже после окончания ремонта. В Омском гарнизонном военном суде, где решался вопрос о его двухмесячном аресте, он сообщил, что не собирается скрываться от следствия и сожалеет только об одном - не смог проститься с погибшими солдатами и поговорить с родителями погибших и пострадавших.

Во время следствия Пономарёв получил большую поддержку от сообщества десантников. 28 июля бывшие военные, ветераны ВДВ и родственники погибших парней вышли на митинг в поддержку Пономарёва. Они говорили о предвзятости следствия и невиновности боевого офицера. "Пономарёв - это человек, который всегда проверял, в чём одеты-обуты солдаты, поели ли они, поспали ли, созванивался с родителями. Мальчишки называют его не иначе как "батя", - рассказывали участники митинга.

В итоге 1 августа Олег Пономарёв был отпущен домой под поручительство командующего ВДВ России Владимира Шаманова. Пономарёв оставил пост руководителя учебного центра и уехал к своей семье в Рязань. В сентябре 235-й гарнизонный военный суд (Москва) признал, что омские военные следователи в нарушение закона вызывали Пономарёва на допрос без его адвоката.

В конце 2016 года началась ликвидация строившей казарму компании "Спецстрой". Во избежание трагедий в учебном центре снесли соседние жилые здания и построили новые.

Финальную экспертизу не так давно провели специалисты Московского государственного строительного университета. Они подтвердили, что изначально казарма была построена с многочисленными нарушениями, а капремонт лишь усугубил ситуацию. Одна из опорных стен пропиталась влагой (здание всё лето стояло без крыши), вспучилась и начала рассыпаться. Эксперты отметили, что лицами, отвечающими за "обеспечение механической безопасности" казармы, являлись Олег Пономарёв и его заместитель по тылу Владислав Пархоменко, а также сотрудники "Спецстроя". В ближайшее время Пономарёву и Пархоменко могут предъявить обвинение в халатности или превышении должностных полномочий. Александр Дорофеев и Дмитрий Баязов обвиняются в "нарушении при ремонте казармы правил проведения строительных работ, что повлекло гибель людей" (ч. 3 ст. 216 УК РФ). В деле также фигурируют сразу несколько руководителей региональных подразделений "Спецстроя", которые должны были осуществлять надзор за работами. Адвокат Олега Пономарёва Антон Антонов заявил, что защита намерена обжаловать проведение финальной экспертизы и её выводы в Главной военной прокуратуре.

Что же касается десантников, выживших под завалами, то все они прошли лечение и реабилитацию в московских госпиталях. После выписки некоторые из них продолжили военную службу. Рустам Гиниятуллин из Челябинска после демобилизации стал фельдшером скорой помощи, и к этому его подтолкнули события той ужасной ночи. Самые тяжёлые травмы получил Рустам Набиев из Башкирии. Врачам пришлось ампутировать обе ноги. Однако трагедия не сломила молодого парня. За два года, прошедшие с трагедии, он встал на протезы, профессионально занялся следж-хоккеем, женился на девушке, провожавшей его в армию. Сейчас пара ждёт своего первенца.

Фото: Илья Петров, Дмитрий Феоктистов