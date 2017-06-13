СМИ: СК провёл финальную экспертизу по факту крушения казармы в Омске

Специалисты Московского государственного строительного университета завершили исследование рухнувшей два года назад казармы 242-го Учебного центра ВДВ, сообщает "Коммерсант". Напомним, что тогда в результате трагедии 12 июля 2015 года погибли 24 десантника. Эксперты по заданию отдела главного военного следственного управления Следственного комитета России должны были ответить на 70 вопросов, установив причины обрушения здания.

Финальная экспертиза установила, что изначально казарма была построена с многочисленными нарушениями. Капитальный ремонт здания в 2013 году лишь усугубил ситуацию. С мая по август здание простояло в период дождей без крыши, из-за чего одна из опорных стен была пропитана влагой. Стена вспучилась, из неё начали выпадать кирпичи. Эксперты отметили, что лицами, отвечающими за "обеспечение механической безопасности" казармы, являлись бывшие командир 242-го учебного центра ВДВ Олег Пономарёв и его заместитель по тылу Владислав Пархоменко, а также сотрудники Спецстроя. Военные, ответственные за эксплуатацию казармы, а также работники ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России", ФГУП "ГУССТ N9 при Спецстрое России" и проводившее ремонтные работы ООО "Ремэксстрой", ответственные за организацию и координацию работ по капитальному ремонту казармы, должны были не допустить ее эксплуатации ввиду отсутствия документов, подтверждающих возможность сделать это безопасно.

В ближайшее время фигурантам уголовного дела может быть предъявлено обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, Олег Пономарёв и Владислав Пархоменко могли совершить халатность или превысить должностные полномочия (ст. 293 или ст. 286 УК РФ), переселив в холодное время года десантников из палаток в казарму, которая спустя полтора года рухнула. Гендиректор ООО "Ремэксстрой" Александр Дорофеев и его партнер Дмитрий Баязов обвиняются в "нарушении при ремонте казармы правил проведения строительных работ, что повлекло гибель людей" (ч. 3 ст. 216 УК РФ). По делу также проходят сразу несколько руководителей региональных подразделений Спецстроя, которые должны были в том числе осуществлять надзор за работами в казарме.

Адвокат Олега Пономарёва Антон Антонов заявил, что защита намерена обжаловать проведение финальной экспертизы и её выводы в Главной военной прокуратуре.