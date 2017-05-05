В День Победы общественный транспорт в Омске будет ходить до полуночи

После праздничного фейерверка омичей развезут по домам более 100 муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев.

В связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая будут внесены некоторые изменения в маршруты движения транспорта. Работа городского пассажирского транспорта в праздничные дни будет организована с учётом проведения мероприятий, а после фейерверка омичей и гостей города развезут по домам более 100 муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев. Также будут работать маршрутные такси. Как уточнили в департаменте транспорта, бесплатные автобусы будут организованы у остановки "Цирк".

Так, с 08:00 до 12:00 - в связи с закрытием движения всех видов транспорта по Соборной площади, улицам Красный Путь и Орджоникидзе на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной; улице Интернациональной на участке от улицы Герцена до улицы Красный Путь - движение городского пассажирского транспорта будет организовано по изменённым схемам:

- движение автобусов маршрутов №№ 20, 22, 33, 59, 69, 109, 110 с улицы Красный Путь в обоих направлениях будет организовано по улице 7-я Северная, улице Герцена, улице Гагарина, проспекту Карла Маркса, далее - по утверждённым схемам;

- движение автобусов маршрута № 73 с улицы Красный Путь в обоих направлениях будет организовано по улицам 7-я Северная, Герцена, при движении в направлении посёлка Чкаловский - по улице Ленина (в обратном направлении по улице Гагарина, проспекту Карла Маркса), далее - по утверждённой схеме;

- движение автобусов маршрутов №№ 23, 24, 64, 95 с моста имени 60-летия Победы будет направлено по улице Фрунзе, улице Герцена, улице Интернациональная, улице Гагарина, обратно: с улицы Гагарина по улице Гусарова, улице Булатова, далее - по утверждённым схемам с проездом через мост имени 60-летия Победы;

- движение автобусов маршрута № 63 с улицы Орджоникидзе в направлении центра города будет осуществляться по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональная, обратно: с улицы Гагарина по улицам Гусарова, Булатова, Орджоникидзе, далее - по утверждённой схеме;

- движение троллейбусов маршрутов №№ 2, 4 будет отменено.

С 11:00 до 11:45 - в связи с проведением шествия, организуемого Омским областным отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", и закрытием движения всех видов транспорта по правой стороне Ленинградского моста на участке от Ленинградской площади в направлении улицы Енисейской до остановки общественного транспорта "Парк Победы" - движение автобусов и троллейбусов маршрутов, следующих в данном направлении, будет временно приостановлено.

С 12:00 до 14:00 - в связи с проведением открытых муниципальных соревнований по велосипедному спорту - "Мемориал заслуженного тренера СССР Л. И. Живодерова" - и закрытием движения всех видов транспорта по улице 60 лет Победы на участке от улицы Транссибирской до пересечения с Тюкалинской развилкой - движение автобусов маршрута № 21 с улицы Енисейской в обоих направлениях будет организовано по улице Суворова.

С 12:00 до 18:00 - в связи с проведением народной акции - шествие Бессмертного полка в Омской области - и закрытием движения всех видов транспорта по улице Красный Путь на участке от улицы Кемеровской до улицы Интернациональной; улице Фрунзе на участке от улицы Герцена до моста имени 60-летия Победы; улице Орджоникидзе на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной; улице Интернациональной на участке от улицы Герцена до улицы Красный Путь; улице Ленина на участке от улицы Интернациональной, включая Соборную площадь, до улицы Масленникова; улице Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы; улице Думской на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина; улице Лермонтова на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина - движение городского пассажирского транспорта будет организовано по изменённым схемам:

- движение автобусов маршрутов №№ 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 с улицы Красный Путь в обоих направлениях будет организовано по улицам 7-я Северная, Герцена, Гагарина, проспекту Карла Маркса, далее - по утверждённым схемам;

- движение автобусов маршрута № 63 с улицы Орджоникидзе в обоих направлениях будет организовано по улицам 7-я Северная, Герцена, Гагарина, далее - по утверждённой схеме маршрута;

- движение автобусов маршрутов №№ 23, 24, 64, 95 будет направлено по Ленинградскому мосту;

- движение троллейбусов маршрутов №№ 2, 4 будет отменено.

Добавим, что 9 мaя в Омске пpoйдyт oбщeгopoдcкиe, oкpyжныe и paйoнныe пpaздничныe мepoпpиятия, пocвящённыe 72-й гoдoвщинe Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe. Центральной площадкой станет парк имени 30-летия Победы, где состоится масштабный праздник "Наследники победы", торжественные мероприятия также пройдут и в других городских парках. Напомним, что подробную программу мероприятий на 8 и 9 мая можно посмотреть здесь.