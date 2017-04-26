9 Мая в Омске: карта праздника в парке Победы 

В Омске готовят праздничную программу на 9 Мая. Мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Великой Победы и ветеранам, благодаря мужеству и отваге которых мы радуемся мирному небу над головой, начнутся уже с 5 мая. В эти дни традиционно пройдут митинги, шествия, торжественное возложение цветов, концерты и встречи, грандиозный гала-концерт в центре города и праздничный салют в завершение торжеств. Запланированы уже ставшие традиционными акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк".



Как и в прошлом году, центральной площадкой праздника станет парк им. 30-летия Победы - на территории мемориального комплекса развернётся масштабный праздник "Наследники Победы", в котором будет задействовано более ста творческих коллективов. Впервые в парке будет установлен светодиодный Орден Победы, который будет стоять у главного входа и, по словам организаторов, произведёт на омичей особое впечатление. В этот день в парке запланированы флешмобы и акции, а также работа интерактивных площадок и концертные программы.



Как рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной части школы № 109 Ольга Ясас, название для проекта выбрано неслучайно - он должен, прежде всего, привить молодому поколению патриотизм:



- Мы хотели бы позиционировать это как праздник для будущего поколения защитников Родины. Пройти перед ветеранами строем с песнями предстоит школьникам. Для наших ветеранов в парке будут установлены трибуны. Запись песен с участием школьников уже проходит в студии. Это будет красочное зрелище, - рассказала она. - Всего ожидается участие 15 команд, которые стали победителями в округах, и ещё три команды из детского сада. Главная сцена будет расположена перед часовней, и уже по аллее к мемориалу Родина-Мать они будут идти строем. Специально для этого будет организовано отдельное звуковое усиление. Песни будут самые разные: от привычных строевых песен до современных композиций. "Маруся" из любимого фильма тоже будет.



В течение всего дня с 10.00 до 20.00 для детей будут работать 4 крупные интерактивные площадки, подготовленные учреждениями культуры. Как рассказали организаторы, именно через игру они планируют донести до юного поколения утраченный патриотический интерес.

Так, ДК имени Красной Гвардии организует площадку "Юный патриот" с играми, которые были популярны в период войны, такие как "Отгадай военную технику", "Меткий стрелок", где нужно попасть в имитацию танка. На площадке "Школа молодого бойца" и взрослые, и дети смогут переодеваться в медсестёр, чтобы на себе испытать то, что приходилось делать медицинским работникам в военные годы. Кроме этого, запланирована площадка "Игры нашего двора" - если повезёт с погодой, дети смогут поиграть в резиночки, скакалки и классики, которые нарисуют на асфальте. Также будет работать тематическая фотозона, где сразу будут распечатываться мгновенные фотографии с площадок. Предложат гостям также пройти по "Маршруту Победы" - от Москвы до Берлина. Его предполагается нанести на асфальте либо на полотне.



Свою программу 9 мая в парке Победы предложат и омские театры: Лицейский и Студия Любови Ермолаевой.



- Наша площадка будет называться "Герои победы", в ней примут участие все наши студии. Прозвучат музыкально-литературные композиции. На основной площадке будут исполняться песни военных лет, и после, вечером, караоке - там споём 72 песни Победы. Наши артисты будут петь не только песни тех лет, но и песни с современными мотивами. Пройдут также локальные мероприятия - традиционная "Альпийская баллада", которая в этом году состоится на площадке в Доме актёра 5 мая. Каждый год всегда мы традиционно организовываем "Клуб боевых подруг", но, к сожалению, их становится всё меньше, но мы готовимся к этому мероприятию и надеемся, что оно состоится, - рассказала директор Драматического лицейского театра Елена Лабинская.



- У нас будет уже устоявшаяся площадка медсанбат, которую в этом году решили сделать интерактивной. У нас появился сценарий: бойцы, сидя на лавочках перед медсанбатом или находясь на кроватях внутри, будут травить армейские байки и анекдоты. Также можно будет сфотографироваться с ними. Ещё одна площадка у сцены - запуск бумажных голубей. Дети из школ искусств уже приготовили более тысячи таких голубей. В течение всего дня желающие могут подойти туда и написать на них пожелание или слова тем родным, которые не вернулись с фронта. Вечером мы все их отправим на воздушных шарах в, слава богу, мирное небо над головой. Сейчас идёт согласование с аэропортом, так как это не как в прошлом году 300 шаров, а уже 2 тысячи, а рядом аэропорт. Нужно, чтобы было всё безопасно, - рассказал директор театра "Студия" Л. Ермолаевой" Татьяна Сухонина.



Завершится праздник "Наследники Победы" флешмобом "Вальс Победы", в котором примут участие концертные коллективы города, а также студенты и школьники. Планируется и проведение пиротехнического шоу.



Напомним также, что единственный в Омске салют на 9 Мая в этом году состоится напротив "Амакс отеля" (гостиница "Омск") в 22.00.