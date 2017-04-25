Стало известно место проведения единственного салюта на 9 Мая в Омске

Чтобы существенно снизить затраты на проведение праздника, в этом году планируется сократить точки запуска салюта до одной. Напомним, в прошлом году пуски организовывали в двух местах: напротив гостиничного комплекса "Омск" и напротив парка культуры и отдыха "Советский". В этом году праздничный фейерверк, посвящённый годовщине Великой Победы, пройдёт только напротив гостиницы "Омск" в 22:00.

- Сейчас стреляют по любому поводу, уже не знаешь, праздник это или не праздник, день рождения или юбилей. Весь город стреляет, и никого этим не удивишь, а для нас каждая копейка дорога. И я думаю, одного места для того, чтобы обозначить, что прошёл праздник, хватит для фейерверков, - считает директор департамента культуры мэрии Омска Владимир Шалак.