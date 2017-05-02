9 Мая в Омске: где отметить День Победы

"Омск Здесь" публикует праздничную программу на майские праздники.

В День Победы в Омске традиционно пройдут митинги, шествия, торжественное возложение цветов, концерты и встречи, гала-концерт в центре города и праздничный салют в завершение торжеств. Запланирована уже ставшая традиционной акция "Бессмертный полк". Главной площадкой празднований вновь станет Парк имени 30-летия Победы. "Омск Здесь" публикует список основных праздничных мероприятий, которые пройдут в Омске с 7 по 9 мая:

7 мая, 14:00 Праздничная тематическая программа "Мы не забудем тех, кто к нам не возвратился". Место: Парк имени 30-летия ВЛКСМ.

7-9 мая, 14:00 Цикл кинопоказов "Солдаты Победы" ("Пятеро с неба", "Отец солдата", "Майские звезды"). Место: Дом кино.

7 мая, 16:00 Тематическая программа "Слава тебе, победитель-солдат!" Место: Советский парк.

8 мая, 12:00 Творческая программа "Ты всегда в нашем сердце, солдат!". Место: Сад "Сибирь".

8 мая, 13:00 Соревнования по водно-моторному спорту, посвящённые Дню Победы. Место: Акватория Иртыша (Ул. 3-я Островская, 2д).

8 мая, 14:00 Концертно-тематическая программа "Майский день света и радости!". Место: Парк имени 30-летия ВЛКСМ.

8 мая, 15:00 Концертно-тематическая программа "Ратному подвигу славу поём!". Место: Советский парк.

9 мая, с 10:00 Возложение венков, цветов и гирлянд к воинским монументам. Место: парк имени 30-летия Победы, Старо-Северное мемориальное кладбище, памятники Г. К. Жукову, Д. М. Карбышеву, труженикам тыла и А. А. Ларионовой.

9 мая, 10:00-20:00 Городской праздничный проект "Наследники Победы". Место: парк имени 30-летия Победы.

9 мая, 10:00 Пробег ретромобилей в честь Победы. Место: стоянка у администрации Советского округа.

9 мая, 11:00-15:00 Показательные выступления "Салют, Победа!" учащихся детского яхт-клуба "Романтика". Место: акватория Иртыша у парка "Зелёный остров".

9 мая, 12:00 Парад Победы. Торжественное построение войск Омского гарнизона, парад символов боевых знамен воинских соединений и частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны в Омской области; праздник военного мастерства и строевой выучки войск Омского гарнизона с привлечением военной техники. Место: Соборная площадь.

9 мая, 12:00 Движение колонны "Бессмертный полк". Место: Соборная площадь.

9 мая, 12:00 Вахта памяти у Вечного огня в мемориальном сквере Памяти борцов революции. Место: мемориальный сквер Памяти борцов революции, ул. Ленина, 23.

9 мая, 12:00 Театрализованная праздничная программа "И снова мир с восторгом слышит салюта русского раскат!". Место: парк имени 30-летия ВЛКСМ.

9 мая, 12:00 Открытые муниципальные соревнования по велосипедному спорту - мемориал заслуженного тренера СССР Л. И. Живодёрова.

9 мая, 12:00-18:00 День Победы в Музее воинской славы. Вход по билетам музея: взрослые - 120 рублей, школьники - 60 рублей, дошкольники - 35 рублей. Место: Музей воинской славы.

9 мая, 14:00 Праздничная программа "Великая Победа великого народа". Место: Советский парк.

9 мая, 14:00 Муниципальные соревнования по трековым гонкам, посвященные Дню Победы. Место: Мотодром ДОСААФ.

9 мая, 17:30 Окружная праздничная программа "Наследники славной Победы". Место: Советский парк.

9 мая, 22.00 Праздничный фейерверк, посвящённый 72-летию Победы в Великой Отечественной войне. Место: напротив гостиницы "Амакс Отель Омск".