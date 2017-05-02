Омичей просят 9 мая пересесть на автобусы

В Парке Победы, где состоятся основные торжества по случаю 9 Мая, будет организовано всего 230 парковочных мест. На всех их не хватит, поэтому омичей просят воспользоваться в этот день общественным транспортом.

Как рассказал сегодня первый заместитель директора департамента культуры мэрии Омска Владимир Демченко, 9 мая в Омске традиционно пройдут торжественное возложение цветов, парад Победы, а также праздничный салют в завершение торжеств. Запланированы акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк". Как и в прошлом году, центральной площадкой праздника станет парк имени 30-летия Победы - здесь развернётся общегородской проект "Наследники победы".

При этом, как уточнил корреспонденту "Омск Здесь" Владимир Демченко, в этом году, в отличие от прошлого, на мероприятиях не пришлось экономить. И если в прошлом году на празднование дня Победы было выделено всего 300 тысяч рублей, то в этом году цифра соизмерима "юбилейной" трате - один миллион рублей. Основная часть средств пойдёт на организацию праздника в парке 30-летия Победы. Праздничный салют пройдёт в этом году только в одной точке - напротив гостиницы "Амакс Отель Омск". При этом он будет организован не на бюджетные деньги, а на средства коммерческих структур.

Парк Победы - это не кладбище, как многие говорят, а мемориальный комплекс, в котором ежегодно последние три года мы отмечаем этот праздник. Вся главная аллея будет задействована для торжественных мероприятий. Центральная часть парка всегда так работала и будет работать. Причём в этом году упор будет сделан не на заводы и тружеников, а именно на молодое поколение. Ведь если у нас будет своя армия, нам не надо будет кормить другую, - отметил Демченко.

Все вопросы, касающиеся безопасности омичей, пришедших 9 мая на площадки празднования, согласованы с профильными ведомствами. Сотрудники полиции, дружина и казаки будут охранять в этот день декорации, которые будут установлены в парке Победы, и следить за общественным порядком во время мероприятий.

Что касается обеспечения транспортом, то автобусы будут ходить в этот день до 24 часов. Парковочных мест на территории парка не будет - машины можно будет поставить вдоль дороги по улице Суворова, до Ленинградского моста с двух сторон Ленинградского проспекта (всего 230 мест для легковых автомобилей). Чтобы избежать проблем с парковкой, от личного транспорта 9 мая омичам советуют отказаться.

Для того чтобы омичи смогли весь праздничный день провести в парке Победы, там будет установлено 30 торговых точек - начиная от цветов и заканчивая продуктами питания. Также на территории парка будут установлены биотуалеты.

Подробную программу мероприятий на 8 и 9 мая можно посмотреть здесь.