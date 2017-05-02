9 мая во всех омских парках пройдут пpaздничныe мepoпpиятия

"Омск Здесь" публикует праздничную программу на 9 Мая в парках им. 30-летия ВЛКСМ и Советском, а также в саду "Сибирь".

9 мaя в Омске пpoйдyт oбщeгopoдcкиe, oкpyжныe и paйoнныe пpaздничныe мepoпpиятия, пocвящённыe 72-й гoдoвщинe Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe. Центральной площадкой станет парк имени 30-летия Победы, где состоится масштабный праздник "Наследники победы", торжественные мероприятия также пройдут и в других городских парках. Напомним, что подробную программу мероприятий на 8 и 9 мая можно посмотреть здесь.

ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ

8 мая - "Майский день света и радости!" - к празднику Победы.

14:00 - "Поклонимся великим тем годам!" - радиоконцерт.

15:00 - "Память вечна" - подведение итогов и награждение победителей конкурса газеты "Ва-Банк".

16:00 - Ретространицы песен Великой Отечественной войны. Михаил Казиник рассказывает о композиторах. Любимые мелодии из советских кинофильмов.

17:00 - Ансамбль "Хорошие девчата" ДК Нефтяников.

18:00 - Концерт ансамбля "Рандеву" вокальной студии парка.

9 мая - "Солдаты Победы" - Праздник - День Победы.

12:00 - Полевая кухня, фотостенд, аниматоры от "Омских кабельных сетей".

13:00 - Радиоконцерт "Песни Великой Отечественной".

14:00 - Концерт камерного ансамбля "Мюзет".

15:30 - Сибирский хореографический ансамбль "Русь"

16:30 - Концерт ансамбля танца "Иртыш".

17:30 - "НЭКСТ" - спортивно-танцевальный ансамбль.

18:00 - Функциональное многоборье и спортивные гимнасты.

19:00 - Тематическая программа коллективов ОАО.

20:00 - Праздничный концерт ансамбля "Рандеву" вокальной студии парка.

Парк "Советский"

9 мая - "Мы внуки твои, Победа!" - Праздник.

13:30 - Народный хор "Жемчужина".

14:00 - "Дети войны" - литературно-музыкальная композиция.

14:20 - "Военными тропами" - викторина.

15:00 - Концерт творческих коллективов ОмГТУ.

15:30 - Концерт студии "Артист".

16:30 - Концерт ансамбля танца "Сибирочка".

17:00 - "Вальс Победы" - вечер духового оркестра.

17:30 - "И помнит мир спасённый" - праздничная программа САО.

18:30 - "Они помогли победить" - поздравление клуба спортивно-служебного собаководства под руководством Белоусовых.

19:00 - "На войне одной минутки не прожить без прибаутки" - песни под баян.

Сад "Сибирь"

8 мая - "Ты всегда в нашем сердце, солдат!" - День Победы.

12:00 - Поздравление группы "Рубеж-55".

13:00 - Ансамбль танца "Иртыш".

В выходные дни с 14:00 до 16:00 - Программа "Музыкальное лето" (массово-игровые программы, флешмобы и променад-концерты).