Фестиваль 1200x90
Главные фонтаны Омска запустят к 9 Мая
Общество  •   5 мая 2017, 10:22  •  печать

Главные фонтаны Омска запустят к 9 Мая

Автор:

Ко Дню Победы заработают ещё четыре фонтана, которые находятся в ведении омского водоканала.

Ещё четыре гидротехнических комплекса начнут свою работу в полдень 9 Мая, в день 72-й годовщины Великой Победы. Это фонтаны на Театральной площади, в сквере Дзержинского, на улице Тарской и старейший омский фонтан "Изобилие" напротив университета путей сообщения. Последний, кстати, запустят на два дня раньше - 7 мая. Напомним, что первые фонтаны заработали в Омске уже 28 апреля.

- Фонтан "Изобилие" в сквере 30-летия ВЛКСМ начнёт работать 7 мая: с 15:00 до 18:00 здесь пройдёт мероприятие "Великий день! Великая Победа!", посвящённое 72-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. По просьбе администрации Центрального округа предприятие запустит водный комплекс на два дня раньше", - отметил генеральный директор ОАО "ОмскВодоканал" Сергей Шелест.

Добавим, что в конце апреля специалисты провели расконсервацию оборудования, очистили от мусора чаши и прилегающие территории, проверили состояние насосов, а также промыли трубопроводы и наполнили чаши водой.

Как уточнили в "ОмскВодоканале", фонтаны будут работать в будни с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни - до 23:00. У фонтана на Театральной площади будет музыкальное сопровождение: в будни с 17:00 до 22:00, по выходным - с 12:00 до 22:00. По вторникам будут проводиться профилактические работы, на время которых все объекты будут выключать. Также гидросооружения не будут функционировать при неблагоприятных погодных условиях.

Добавим, что эксплуатация городских фонтанов продолжится до 8 сентября.

Теги  •  #9 мая #запуск #фонтан

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Таисия Петрова  •  5 мая 2017, 11:25

Как прекрасно что любимое место наших горожан опять забьет своими роскошными струями им на радость

Ответить
Последние новости
Уголовное дело главы "Сибирского деликатеса" передают в суд  •  сегодня, 12:35
В Омске продают "Амстердам" и "Империю"  •  сегодня, 12:28
В Омской области 11-летняя школьница на велосипеде врезалась в мопед  •  сегодня, 12:07  •   2
Омич решил заминировать склад после отказа в трудоустройстве  •  сегодня, 11:21
Флорболисты омской "Сибири" завоевали бронзовые медали чемпионата России  •  сегодня, 10:05  •   2
Омский губернатор поддержал идею постоянного расселения аварийного жилья  •  сегодня, 07:56  •   2
Еще новости
Иети шоу лето 200Х400