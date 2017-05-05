Главные фонтаны Омска запустят к 9 Мая

Ещё четыре гидротехнических комплекса начнут свою работу в полдень 9 Мая, в день 72-й годовщины Великой Победы. Это фонтаны на Театральной площади, в сквере Дзержинского, на улице Тарской и старейший омский фонтан "Изобилие" напротив университета путей сообщения. Последний, кстати, запустят на два дня раньше - 7 мая. Напомним, что первые фонтаны заработали в Омске уже 28 апреля.

- Фонтан "Изобилие" в сквере 30-летия ВЛКСМ начнёт работать 7 мая: с 15:00 до 18:00 здесь пройдёт мероприятие "Великий день! Великая Победа!", посвящённое 72-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. По просьбе администрации Центрального округа предприятие запустит водный комплекс на два дня раньше", - отметил генеральный директор ОАО "ОмскВодоканал" Сергей Шелест.

Добавим, что в конце апреля специалисты провели расконсервацию оборудования, очистили от мусора чаши и прилегающие территории, проверили состояние насосов, а также промыли трубопроводы и наполнили чаши водой.

Как уточнили в "ОмскВодоканале", фонтаны будут работать в будни с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни - до 23:00. У фонтана на Театральной площади будет музыкальное сопровождение: в будни с 17:00 до 22:00, по выходным - с 12:00 до 22:00. По вторникам будут проводиться профилактические работы, на время которых все объекты будут выключать. Также гидросооружения не будут функционировать при неблагоприятных погодных условиях.

Добавим, что эксплуатация городских фонтанов продолжится до 8 сентября.