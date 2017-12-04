Жители Омской области смогут пообщаться с Бурковым в прямом эфире

В конце декабря пройдет программа "Диалог с губернатором". Омичей просят заранее подготовиться, отправив свой вопрос главе региона по почте или записав видеообращение.

21 декабря на 12 канале пройдет программа "Диалог с губернатором". К слову, для врио губернатора Омской области Александра Буркова она станет первой после вступления в должность.

Как сообщается на сайте телекомпании, телезрители смогут задать свои вопросы Александру Буркову в прямом эфире. Вопросы также можно присылать на электронную почту, либо задать их в соцсетях и даже оставить видеообращение главе региона. Необходимо лишь указать контактные данные, телефон для связи и описать проблему.

Ожидается, что к диалогу будут приглашены представители профильных министерств и ведомств, которые должны ответить на самые острые вопросы омичей.