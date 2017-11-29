Александр Бурков: "Приходится работать "пожарным"

Врио губернатора Омской области Александр Бурков позавтракал с омскими журналистами и рассказал, отдаст ли область городу налоги, когда назовут виновника газовой атаки на Омск и почему работает "пожарным".

Сегодня, 29 ноября, в региональном правительстве состоялась встреча врио губернатора Омской области Александра Буркова с редакторами местных СМИ.

- Обещали завтрак, а тут…, - начал с шутки глава региона, оглядывая стол с печеньем и конфетами. - На самом деле хотел со всеми познакомиться, выбрав такой нестандартный формат.

Александр Бурков признался, что регион еще до приезда изучал по страницам омских СМИ. И, судя по первому впечатлению, Прииртышье показалось ему весьма депрессивным регионом.

- Друзья даже отговаривали, мол, зачем ты туда едешь, депрессивный регион. Почитал прессу - и действительно. Но, приехав, увидел совсем иную картину. И жене даже сказал: "Ты хотела солнечный край, приезжай", - добавил Бурков.

Пока, по словам главы региона, работать ему приходится в качестве "пожарного" - верстается бюджет на 2018 год, в оперативном режиме решаются вопросы с транспортным снабжением, непростая ситуация с обеспечением крупнейшего регионального перевозчика топливом. Назревает и новый "пожарный" вопрос с углем.

- По обеспечению углем стоит не менее острый, чем с "Омскоблавтотрансом", вопрос, - продолжает Александр Бурков. - "Омская топливная компания" находится сейчас точно в таком же состоянии. Придется проводить санирование. Но такое хозяйство банкротить нельзя.

ОТК, напомним, занималась поставкой угля для муниципальных районов Омской области. Сейчас районы вынуждены делать это самостоятельно. На руководство компании заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Как полагает следствие, контракты на поставку угля заключались по искусственно завышенным ценам с подконтрольными директору фирмами.

Огорчен губернатор расследованием ситуации с мартовскими выбросами в атмосферу вредных веществ. Возбуждено дело, в причинах должны были разобраться и в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области. Но, как признался врио губернатора, областные чиновники упустили время. Всему виной стала отставка главы Минприроды Александра Винокурова.

- Дается поручение провести расследование, но поручение снимается. Почему, спрашиваю. Оказывается, Винокуров уволился. Признаюсь честно: ответа на вопрос, кто виноват, нет до сих пор, - говорит Бурков.

К слову, врио губернатора решил пересмотреть налоговую политику региона. Он ответил на вопрос журналистов о несправедливости перераспределения налоговых доходов в пользу областной казны, хотя основная масса налогов собирается именно на территории города.

- Я готов к пересмотру налогов и дотаций. Вот чего не должно быть - так это перекоса в перераспределении в чью-то пользу, - заявил Александр Бурков. - Но важно, чтобы новый мэр, вступив в должность, сама сказала, какие сферы дополнительно необходимо поддержать.

Обещают областные власти помочь молодым семьям с детьми в приобретении жилья в ипотеку. На эти цели в бюджете-2018 заложено 360 млн руб. Эти деньги пойдут на выплату первоначального взноса по ипотечным кредитам.

Не менее остро в областном правительстве стоит проблема кадров. Сейчас, напомним, вакантны посты глав Минпрома и Минприроды. Впрочем, как уверяет Бурков, варягов на эти должности он приглашать не намерен.

- Звучали версии, что я приведу в команду "парней с Урала", но омская земля богата своими кадрами. Никого вести сюда не намерен, - пообещал Бурков, как и то, что останется в регионе надолго. - Я приехал сюда надолго. Хочется надеяться, что не на один губернаторский срок. Хотя слово "срок" не очень мне нравится. Станет ли для меня регион трамплином для карьеры? Не мне решать.