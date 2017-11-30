Глава региона попросил сенаторов от Омской области использовать свое влияние

Сегодня, 30 ноября, на заседании Законодательного собрания Омской области в первом чтении принят проект главного финансового документа Омской области на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Врио губернатора области Александр Бурков поблагодарил депутатов областного парламента за поддержку предложенной версии регионального бюджета на 2018 год. Поскольку в режиме второго чтения народным избранникам предстоит детально рассматривать структуру расходной части бюджета, глава региона обратил внимание депутатов на необходимость разработки стратегии использования средств, предназначенных на реализацию проектов развития. В 2018 году на это предусмотрено 1,5 млрд руб.

- Хотелось бы услышать ваши предложения, как лучше использовать эти средства, не в плане латания дыр, а развития на перспективу. Прошу совместно с правительством Омской области принять активное участие в этой работе, - обратился Александр Бурков к областным парламентариям.

С просьбой глава региона обратился и к присутствующим на заседании сенаторам от Омской области в Совете Федерации Елене Мизулиной и Сергею Попову, а также депутату Госдумы РФ Олегу Смолину. Он попросил их использовать свое влияние для корректировки соотношения федеральных и региональных расходов на выплаты с 2018 года многодетным семьям на третьего и последующего ребенка.

- Доля выплат Омской области намного выше, чем Российской Федерации. На следующий год из областного бюджета на эти дотации пойдет 175 млн. руб., а из федерального 121 млн. руб. Но к 2020 году нам потребуется уже 1 млрд руб., и наша доля по факту будет гораздо выше. Просьба принять участие в корректировке соотношения федеральных и региональных расходов на эти цели. Выплаты рассчитаны на три года, в течение которых мы не можем оставить многодетных матерей без поддержки, - подчеркнул Александр Бурков.

Согласно проекту бюджета на 2018 год, расходная часть составит 73,6 млрд руб., доходная - 78,2 млрд руб. К первому чтению законопроекта в доходы была включена дотация на сбалансированность в размере 8,55 млрд руб.