Друзья отговаривали врио губернатора от поездки в Омскую область

Сегодня проходит встреча главы Омской области с редакторами местных изданий. Журналисты первым делом поинтересовались впечатлениями о нашем регионе. Александр Бурков отметил, что перед поездкой изучил местную прессу.

Мне друзья говорили: ну куда ты едешь, депрессивный регион, - говорит Бурков. - Почитал прессу, действительно депресняк. Но когда приехал, увидел совсем другую картину. Объехал многие регионы от Сахалина до Камчатки. Есть субъекты по состоянию более плачевные. В первую очередь в экономическим, промышленном, образовательном плане. Когда приехал в Омск, звонит жена, ну как, спрашивает. Я ей в ответ: "Ты хотела солнечный край, приезжай".