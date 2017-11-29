Друзья отговаривали врио губернатора от поездки в Омскую область
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 09:26, последнее обновление 29 ноября 2017, 09:34  •  печать

Друзья отговаривали врио губернатора от поездки в Омскую область

Автор:

Врио губернатора Омской области Александр Бурков перед поездкой в наш регион прочитал в СМИ о том, как все плохо.

Сегодня проходит встреча главы Омской области с редакторами местных изданий. Журналисты первым делом поинтересовались впечатлениями о нашем регионе. Александр Бурков отметил, что перед поездкой изучил местную прессу.

Мне друзья говорили: ну куда ты едешь, депрессивный регион, - говорит Бурков. - Почитал прессу, действительно депресняк. Но когда приехал, увидел совсем другую картину. Объехал многие регионы от Сахалина до Камчатки. Есть субъекты по состоянию более плачевные. В первую очередь в экономическим, промышленном, образовательном плане. Когда приехал в Омск, звонит жена, ну как, спрашивает. Я ей в ответ: "Ты хотела солнечный край, приезжай".

Теги  •  #Александр Бурков #губернатор #журналист #пресса

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Пушок   •  29 ноября 2017, 10:19

Это они от зависти. :)

Ответить
Последние новости
Экс-начальник паспортно-визового сервиса получил условный срок за мошенничество  •  сегодня, 12:18
В Омске директора школ и детских садов скрывали доходы супругов  •  сегодня, 12:06
Омичку не пустили в Турцию из-за 600-тысячного долга по кредиту  •  сегодня, 11:56  •   1
На дороги и дома Омска выделили сотни миллионов рублей  •  сегодня, 11:48
Александр Бурков не хочет быть Дедом Морозом  •  сегодня, 11:39
Депутаты в Омске не стали сокращать расходы на городские газеты  •  сегодня, 11:27
Еще новости