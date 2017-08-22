Николай Чираков: "Нам удалось сохранить один из основных активов города - "Омскэлектро"

Как считает председатель комитета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности Омского горсовета Николай Чираков, депутатам за пять лет работы удалось навести порядок в муниципальном имуществе.

Итоги пятилетней работы комитета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности Омского городского совета подводит его председатель Николай Чираков. По словам народного избранника, на протяжении всего созыва велась непрерывная работа, поэтому комитет успешно справился с поставленными задачами.

- Нам удалось навести порядок со всеми делами, которые касаются муниципального имущества - движимого, недвижимого, земельных участков, - говорит Николай Чираков. - В 2013 году мы даже приняли решение и пришли к контролю за так называемыми лесами Омска - посчитали, что является лесом, сколько у нас этих лесных насаждений, а если они вырубаются, то какие идут штрафные санкции.

По мнению депутата, одно из главных достижений пятого созыва - сохранение крупного муниципального актива - предприятия "Омскэлектро".

- Да, мы его акционировали как акционерное общество из муниципального предприятия, потому что были определённые условия, Бюджетный кодекс запрещал компании выполнять определённые действия как муниципальному предприятию, а у акционерного общества намного шире права, - объясняет Николай Чираков. - Но все 100 % акций "Омскэлектро" являются собственностью муниципалитета. Аналогичная работа велась и в части МА "Тепловая компания".

Добавим, пятый созыв Омского городского совета был сформирован в 2012 году. Впервые на выборах была применена смешанная система голосования: 20 депутатов избраны по партийным спискам, ещё 20 - по одномандатным округам.