Александр Иванов: Дети должны ходить в нормальные школы
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 19 августа 2017, 16:18, последнее обновление 19 августа 2017, 16:20  •  печать

Александр Иванов: Дети должны ходить в нормальные школы

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Депутат Омского городского совета Александр Иванов дал напутствие своим коллегам, которые приступят к работе осенью.

Председатель комитета Горсовета по социальным вопросам Александр Иванов подводит итоги завершившегося пятого созыва. За это время решались вопросы ремонта и содержания школ и других образовательных учреждений, летнего отдыха детей, исполнения майский указов президента по повышению зарплаты педагогам и др.

По мнению Александра Иванова, будущему созыву депутатов предстоит очень серьёзно поработать с программой по строительству школ, когда потребуется безотлагательно подыскивать место под строительство школы и разрабатывать проекты под выделенные федерацией средства.

- В своё время между депутатами Городского совета было заключено такое негласное соглашение - ежегодно выделять на ремонт школ и дошкольных учреждений по 300 рублей на человека. Я хотел бы, чтобы в следующем созыве эта цифра увеличилась. Надо, чтобы дети ходили в нормальные школы. А то у нас сейчас бедненько, но чистенько, а дети должны радоваться и гордиться своей школой и своим детским садом, - дал своё напутствие будущим депутатам Александр Иванов.

Пятый созыв Омского городского совета был сформирован в 2012 году. Впервые на выборах была применена смешанная система голосования: 20 депутатов избраны по партийным спискам, ещё 20 - по одномандатным округам.

Теги  •  #Александр Иванов #Горсовет #образование

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  19 августа 2017, 19:41

Ребёнок в школу должен идти как на праздник, особенно из семей где с достатком не всегда стабильно, школа как пример показывать обязана что в ней все на высшем уровне, и порядок, и чистота, и новые учебники с мебелью и учебным оборудованием.

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tatyna1961 rubsova  •  19 августа 2017, 19:18

А еще, чтобы школа была доступна народу - это главное. Мой ребенок пойдет в школу на следующий год, а нас уже пугают, что нам придется брать кредит, для того, чтобы полностью собрать ребенка в школу. И быть готовым, что придется сдавать деньги не один десяток раз за год. Хочу надеяться, что это не правда.

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Елена Соколова  •  19 августа 2017, 18:01

Будущее за людьми, которые понимают, что дети должны гордиться своей школой, и пусть слова совпадут с делами! Вы, Антон, не правы.

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Антон Никольский  •  19 августа 2017, 17:04

А зачем богато делать в школе? Главное, чтобы не разваливалось только. Будущее, вообще, за дистанционными уроками, дети это понимают и поэтому постоянно в своих телефонах сидят.

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