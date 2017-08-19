Александр Иванов: Дети должны ходить в нормальные школы

Председатель комитета Горсовета по социальным вопросам Александр Иванов подводит итоги завершившегося пятого созыва. За это время решались вопросы ремонта и содержания школ и других образовательных учреждений, летнего отдыха детей, исполнения майский указов президента по повышению зарплаты педагогам и др.
По мнению Александра Иванова, будущему созыву депутатов предстоит очень серьёзно поработать с программой по строительству школ, когда потребуется безотлагательно подыскивать место под строительство школы и разрабатывать проекты под выделенные федерацией средства.
- В своё время между депутатами Городского совета было заключено такое негласное соглашение - ежегодно выделять на ремонт школ и дошкольных учреждений по 300 рублей на человека. Я хотел бы, чтобы в следующем созыве эта цифра увеличилась. Надо, чтобы дети ходили в нормальные школы. А то у нас сейчас бедненько, но чистенько, а дети должны радоваться и гордиться своей школой и своим детским садом, - дал своё напутствие будущим депутатам Александр Иванов.
Пятый созыв Омского городского совета был сформирован в 2012 году. Впервые на выборах была применена смешанная система голосования: 20 депутатов избраны по партийным спискам, ещё 20 - по одномандатным округам.
Ребёнок в школу должен идти как на праздник, особенно из семей где с достатком не всегда стабильно, школа как пример показывать обязана что в ней все на высшем уровне, и порядок, и чистота, и новые учебники с мебелью и учебным оборудованием.
А еще, чтобы школа была доступна народу - это главное. Мой ребенок пойдет в школу на следующий год, а нас уже пугают, что нам придется брать кредит, для того, чтобы полностью собрать ребенка в школу. И быть готовым, что придется сдавать деньги не один десяток раз за год. Хочу надеяться, что это не правда.
Будущее за людьми, которые понимают, что дети должны гордиться своей школой, и пусть слова совпадут с делами! Вы, Антон, не правы.
А зачем богато делать в школе? Главное, чтобы не разваливалось только. Будущее, вообще, за дистанционными уроками, дети это понимают и поэтому постоянно в своих телефонах сидят.