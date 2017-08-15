Виталий Путинцев: Муниципальный транспорт должен делать всё то, чем не хотят заниматься частники

Председатель комитета горсовета по вопросам ЖКХ и транспорта Виталий Путинцев подвёл итоги работы пятого созыва. За пять лет работы депутатов рассмотрены вопросы переселения граждан из аварийного жилья, состояния дорог, работы общественного транспорта, подготовки города к отопительному сезону, ремонта тротуаров, строительства ливневой канализации и др.

- К сожалению, нашему созыву не до конца удалось решить вопрос по общественному муниципальному транспорту, - отметил Виталий Путинцев. - В частности, мы так и не смогли получить ответ от администрации города, нужен он Омску или нет, и сколько единиц должно ходить по улицам города. Но по-моему глубокому убеждению, муниципальный транспорт должен нести социальную нагрузку: развозить дачников, работать на нерентабельных маршрутах - в общем, делать всё то, чем не хотят заниматься частники. В этом случае мы могли бы снизить затраты на транспорт, так как нам не надо было уже 400 единиц, мы бы обошлись 200. А остальные перевозки отдали бы частнику, но под самым жесточайшим контролем.

Положительным результатом Виталий Путинцев считает обновление подвижного состава частными перевозчиками и формирование новой транспортной сети, утвердить которую предстоит следующему созыву Омского городского совета.

Пятый созыв Омского городского совета был сформирован в 2012 году. Впервые на выборах была применена смешанная система голосования: 20 депутатов избраны по партийным спискам, ещё 20 - по одномандатным округам.