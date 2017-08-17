Дмитрий Лицкевич: Мы теперь должны задумываться о капитальном ремонте дорог

Председатель комитета горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрий Лицкевич подвёл итоги работы пятого созыва. Он отметил, что депутатами были сделаны важные шаги в сохранении объектов культурного наследия и зелёных зон (в частности, компенсационного озеленения), а также в земельных вопросах.

- Основное достижение комитета - это отмена 31-го решения горсовета, согласно которому земельные участки выделялись по акту выбора, то есть бесплатно. Ему на смену пришло 131-е решение, по которому земельные участки сегодня выделяются только через аукцион, а ведь это приличный источник пополнения бюджета города, да и наведение порядка в землеустройстве, - считает Дмитрий Лицкевич.

В последние несколько лет комитет часто возвращался к теме ремонта дорог, на которые последние пару лет ежегодно выделяется по миллиарду рублей в год. "Да, деньги пришли, и мы сняли ту напряжённость, которая была. Но в идеале мы теперь должны задумываться и о капитальном ремонте дорог. Поэтому мы вместе с мэрией даже составили перечень дорог, которые нужно капитально ремонтировать, чтобы, когда будут деньги, к таким работам можно было бы приступить незамедлительно", - рассказал Дмитрий Лицкевич.

Пятый созыв Омского городского совета был сформирован в 2012 году. Впервые на выборах была применена смешанная система голосования: 20 депутатов избраны по партийным спискам, ещё 20 - по одномандатным округам.