Евгений Аронов: Поправок в Устав Омска за все эти годы было много

Председатель комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Евгений Аронов подвёл итоги работы пятого созыва. За последние годы комитет рассмотрел проекты важных для города документов. Например, был разработан новый документ, регламентирующий отлов и содержание безнадзорных животных. Также депутаты прописали новую процедуру отбора кандидатов на должность мэра, которого теперь утверждают сами депутаты.

- В основном комитет рассматривал вопрос по изменению устава города Омска. Поправок за все эти годы было много - были и изменения федерального законодательства, и предложения депутатов и администрации. Было и много публичных слушаний по этому поводу, где звучало много интересных предложений от населения - понятно, что часть из них были учтена, а часть отклонена. Мы часто также рассматривали и вопрос об изменениях функций департаментов, структуры администрации, её оптимизации, - рассказал председатель комитета.

Пятый созыв Омского городского совета был сформирован в 2012 году. Впервые на выборах была применена смешанная система голосования: 20 депутатов избраны по партийным спискам, ещё 20 - по одномандатным округам.