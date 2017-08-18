Евгений Аронов: Поправок в Устав Омска за все эти годы было много
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 13:21, последнее обновление 18 августа 2017, 13:23  •  печать

Евгений Аронов: Поправок в Устав Омска за все эти годы было много

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Депутат Омского горсовета Евгений Аронов рассказал, какая работа проделана в пятом созыве.

Председатель комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Евгений Аронов подвёл итоги работы пятого созыва. За последние годы комитет рассмотрел проекты важных для города документов. Например, был разработан новый документ, регламентирующий отлов и содержание безнадзорных животных. Также депутаты прописали новую процедуру отбора кандидатов на должность мэра, которого теперь утверждают сами депутаты.

- В основном комитет рассматривал вопрос по изменению устава города Омска. Поправок за все эти годы было много - были и изменения федерального законодательства, и предложения депутатов и администрации. Было и много публичных слушаний по этому поводу, где звучало много интересных предложений от населения - понятно, что часть из них были учтена, а часть отклонена. Мы часто также рассматривали и вопрос об изменениях функций департаментов, структуры администрации, её оптимизации, - рассказал председатель комитета.

Пятый созыв Омского городского совета был сформирован в 2012 году. Впервые на выборах была применена смешанная система голосования: 20 депутатов избраны по партийным спискам, ещё 20 - по одномандатным округам.

Теги  •  #Горсовет #Евгений Аронов #Устав

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