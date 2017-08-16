Юрий Федотов: Мы вышли на конструктивный диалог с администрацией по бюджету

Председатель комитета горсовета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов подвёл итоги работы пятого созыва. Он отметил, что за это время рассмотрены проекты бюджетов и результаты проверок Контрольно-счётной палаты, а также обсуждались не совсем профильные для комитета вопросы, например, аварийное состояние городских дорог. В целом, споры депутатов с чиновниками по многим бюджетным вопросам принесли свои плоды.

- К концу созыва мы вышли и на конструктивный диалог с администрацией по бюджету, то есть теперь она учитывает мнения депутатов. Так, при формировании бюджета на 2017-й год мы добились принципиального перераспределения средств бюджета: с менее важных для города статей мы перераспределили средства на благоустройство дворов, освещение, тротуары. Повторяется ситуация начала 90-х годов, когда Омский горсовет имел большое влияние на формирование городского бюджета. Что это давало? Мы учитывали мнения многих социальных групп, мнения жителей всех территорий. Я считаю, что это более разумный подход, когда представительный орган влияет на приоритеты при формировании бюджета. Депутаты ведь более приближены к народу, и поэтому допускают меньше ошибок, чем городская администрация, - отмечает Юрий Федотов.

Пятый созыв Омского городского совета был сформирован в 2012 году. Впервые на выборах была применена смешанная система голосования: 20 депутатов избраны по партийным спискам, ещё 20 - по одномандатным округам.