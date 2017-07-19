Мэр Омска может уйти в отставку уже сегодня

Сегодня, 19 июля, на заседании горсовета в повестку внесён вопрос об отставке мэра Вячеслава Двораковского. Высокий пост он решил покинуть добровольно. Напомним, о возможном уходе мэра 19 июля сообщало "Сибирское агентство новостей" в конце прошлой недели. Впрочем, в мэрии не подтверждали и не опровергали наличие такого заявления, говоря лишь о том, что в горсовет градоначальник никаких заявлений не направлял.
Сам Вячеслав Двораковский заявил, что мотивы такого решения озвучит во время выступления перед депутатами. Ранее он наверевался оставаться на посту до выборав нового градоначальника.
Что так? Надоело управлять городом или просто попросило руководство свыше? Точнее намекнуло, что пора на пенсию? Видно не посильную ношу на себя взял.