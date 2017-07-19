Мэр Омска может уйти в отставку уже сегодня

Сегодня, 19 июля, на заседании горсовета в повестку внесён вопрос об отставке мэра Вячеслава Двораковского. Высокий пост он решил покинуть добровольно. Напомним, о возможном уходе мэра 19 июля сообщало "Сибирское агентство новостей" в конце прошлой недели. Впрочем, в мэрии не подтверждали и не опровергали наличие такого заявления, говоря лишь о том, что в горсовет градоначальник никаких заявлений не направлял.

Сам Вячеслав Двораковский заявил, что мотивы такого решения озвучит во время выступления перед депутатами. Ранее он наверевался оставаться на посту до выборав нового градоначальника.