Мэр Омска может уйти в отставку уже сегодня
Политика  •  19 июля 2017, 10:16, последнее обновление 19 июля 2017, 11:10  •  печать

Мэр Омска может уйти в отставку уже сегодня

Авторы: ,

Депутаты Омского городского совета на заседании должны рассмотреть заявление Вячеслава Двораковского об уходе с поста градоначальника.

Сегодня, 19 июля, на заседании горсовета в повестку внесён вопрос об отставке мэра Вячеслава Двораковского. Высокий пост он решил покинуть добровольно. Напомним, о возможном уходе мэра 19 июля сообщало "Сибирское агентство новостей" в конце прошлой недели. Впрочем, в мэрии не подтверждали и не опровергали наличие такого заявления, говоря лишь о том, что в горсовет градоначальник никаких заявлений не направлял.

Сам Вячеслав Двораковский заявил, что мотивы такого решения озвучит во время выступления перед депутатами. Ранее он наверевался оставаться на посту до выборав нового градоначальника.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #Горсовет #отставка

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Олег Вел  •  19 июля 2017, 11:06

Что так? Надоело управлять городом или просто попросило руководство свыше? Точнее намекнуло, что пора на пенсию? Видно не посильную ношу на себя взял.

Ответить
Последние новости
В Омске пенсионеры прятали внука от органов опеки в шкафу  •  сегодня, 14:35
Росприроднадзор: "Мы никогда не заявляли о выбросе этилмеркаптана на Омском НПЗ"  •  сегодня, 14:14
Омские фермеры сами виноваты в распространении африканской чумы  •  сегодня, 13:24
В омских банках нашли фальшивые доллары  •  сегодня, 12:50  •   1
Половина омичей думает, что живёт среди наркоманов  •  сегодня, 12:41  •   1
В Омской области разрешили охотиться на лося  •  сегодня, 12:31
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400