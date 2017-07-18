Прокуратура указала мэру Омска на разбитые дороги
Общество  •  18 июля 2017, 10:07, последнее обновление 18 июля 2017, 10:19  •  печать

Прокуратура указала мэру Омска на разбитые дороги

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Мэру внесено представление надзорного органа из-за плохого состояния дорог и, как следствие, высокой аварийности на них.

Прокуратура Омска в ходе проверки выявила многочисленные факты разрушения асфальтобетонного покрытия на городских дорогах. В список таковых, к примеру, попали улицы 11-я Амурская, 36-я Северная, Красный Пахарь, 14-я Чередовая, 6-я Станционная, Степанца, 2-я Казахстанская, Губкина, Доковская, Харьковская, 3-я Транспортная, 3-я Молодёжная и многие другие. 

Плохое состояние этих дорог стало одной из причин значительного числа дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим мэру Омска Вячеславу Двораковскому внесено представление об устранении нарушений законодательства при ремонте и содержании улично-дорожной сети. К дисциплинарной ответственности привлечены руководители окружных дорожно-эксплуатационных участков, а асфальт на перечисленных улицах частично отремонтирован. Ход работ по полному устранению нарушений находится на контроле прокуратуры Омска.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #дороги #прокуратура

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Комментарии
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Иван Королёв  •  18 июля 2017, 12:55

выборы скоро, надо порисоваться

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сергей мамедов  •  18 июля 2017, 12:38

Ну теперь то будем ездить по автобанам. Это у нас плохие дороги были потому что иэр просто не знал,а теперь то будет едь - не хочу!

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Таисия Петрова  •  18 июля 2017, 10:39

Опять прокуратура становиться основным побудителем к работе, разве без них нельзя было также отремонтировать дороги, да и другие ведомства куда смотрели до этого, дороги они же не спрятаны и из все видят.

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Виктор Билькевич  •  18 июля 2017, 10:35

А на пр. Менделеева дорогу ремонтировали в мае очень плохо, почему эту улицу прокуратура не посмотрела.

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