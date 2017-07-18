Прокуратура указала мэру Омска на разбитые дороги

Мэру внесено представление надзорного органа из-за плохого состояния дорог и, как следствие, высокой аварийности на них.

Прокуратура Омска в ходе проверки выявила многочисленные факты разрушения асфальтобетонного покрытия на городских дорогах. В список таковых, к примеру, попали улицы 11-я Амурская, 36-я Северная, Красный Пахарь, 14-я Чередовая, 6-я Станционная, Степанца, 2-я Казахстанская, Губкина, Доковская, Харьковская, 3-я Транспортная, 3-я Молодёжная и многие другие.

Плохое состояние этих дорог стало одной из причин значительного числа дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим мэру Омска Вячеславу Двораковскому внесено представление об устранении нарушений законодательства при ремонте и содержании улично-дорожной сети. К дисциплинарной ответственности привлечены руководители окружных дорожно-эксплуатационных участков, а асфальт на перечисленных улицах частично отремонтирован. Ход работ по полному устранению нарушений находится на контроле прокуратуры Омска.