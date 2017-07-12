Стали известны размеры премий, получаемых замами мэра Омска
Политика  •  12 июля 2017, 14:06, последнее обновление 12 июля 2017, 14:59  •  печать

Стали известны размеры премий, получаемых замами мэра Омска

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За прошлый год практически все заместители Вячеслава Двораковского получили более миллиона рублей в качестве премий. Средняя зарплата самого мэра достигала почти 300 тыс. руб. в месяц.

На прошлой неделе были обнародованы итоги проверки, проведённой городской прокуратурой. Прокурор города Алексей Полубояров внёс на этот счёт в горсовет представление об устранении нарушений. Выяснилось, что при дефицитном бюджете мэр города и его замы получали многомиллионные премии. Более того, Вячеславу Двораковскому их выписывали подчинённые, когда он находился в отпуске или отгуле.

В прошлом году градоначальнику на основании распоряжения и. о. мэра Сергея Фролова выплачено премий на общую сумму - 1,9 млн руб. Всего за 2016 год он получил 5,4 млн руб.

"Коммерческие вести" приводят и размеры премий, получаемых подчинёнными Вячеслава Двораковского. К примеру, его заместитель - Алексей Меньшов в 2016 году получил 1,1 млн руб., при общем доходе в 3 млн руб. Аналогичные суммы ему выплачивались и в предыдущие годы.

- В первом квартале 2017 года указанные выплаты заместителю мэра города Омска Меньшову А. А. составили: 496 167 руб. - премия, 520 370 руб. - заработная плата (общий доход 1 016 538 руб.), - цитирует представление прокурора издание. - Аналогичные, в целом сопоставимые с заработной платой размеры премий имеют место у заместителей мэра города Омска Касьяновой И. М., Подгорбунских А. В., Парыгиной И. А., Фролова С. П., Асташова Е. Г., руководителей департаментов администрации Омска Шенфельд С. А., Спеховой Е. В. и других.

В самой администрации заявляли, что выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации Омска, включая  мэра, осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского совета. А подобная практика премирования непосредственно руководителя города существует более 10 лет.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #Горсовет #прокуратура

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  12 июля 2017, 15:08

Очпуительные премии! - и ведь они действительно думают, что они их достойны - то есть просто обычных взяток теперь мало, надо доганяться еще и официальными премиями за "отличную" работу.

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Таисия Петрова  •  12 июля 2017, 14:16

Достойные премии, и наверное заслуженнные за столь ответственную работу, все как у учителей, врачей, работников культуры, правда у последних такие премии в мечтах, а кого то в реалиях.

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