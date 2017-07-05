Ежегодно мэр Омска получал миллионные доплаты к зарплате

На протяжении нескольких лет премии ему начисляли заместители. Только в 2014 году дополнительно к зарплате он получил 2,3 млн руб.

Как сообщают "Коммерческие вести", прокуратура Омска провела проверку и направила в горсовет представление об устранении нарушений законодательства. В порядке получения денежного вознаграждения мэром Омска Вячеславом Двораковским она увидела коррупционную составляющую.

Выяснилось, что немалые премии руководству города начисляются из средств и без того дефицитного бюджета. К примеру, из полученных в 2014 году 5,5 млн. руб., премия мэра - 2,3 млн руб. Чуть скромнее сумма оказалась в 2017 году. Вячеслав Двораковский в нынешнем году получил 1,9 млн руб., из этих денег премия составила миллион рублей при такой же заработной плате. Более того, премии шефу выписывали его подчинённые. В 2014-м это сделал Александр Поповцев - исполняющий обязанности мэра Омска.

ИА "Омск Здесь" в областной прокуратуре факт проверки подтвердили и добавили, что представление было внесено в горсовет вчера, 4 июля.