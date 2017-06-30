Вячеслав Двораковский продолжит работу на посту мэра Омска

Интрига последних недель раскрыта. Мэр Омска Вячеслав Двораковский, упорно не желавший говорить о своём профессиональном будущем, наконец-то раскрыл планы. Напомним, срок полномочий Двораковского истекает 11 июля, но после этой даты он продолжит работу на посту градоначальника. До избрания нового мэра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на слова самого главы города, сказанные им во время общения с региональной прессой.

Добавим, выборы мэра города в этом году пройдут по новой схеме и назначены конкурсной комиссией на конец ноября.