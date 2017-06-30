Вячеслав Двораковский продолжит работу на посту мэра Омска
Политика  •  30 июня 2017, 15:23, последнее обновление 30 июня 2017, 15:33  •  печать

Вячеслав Двораковский продолжит работу на посту мэра Омска

Автор:

Омском действующий градоначальник будет руководить ещё пять месяцев.

Интрига последних недель раскрыта. Мэр Омска Вячеслав Двораковский, упорно не желавший говорить о своём профессиональном будущем, наконец-то раскрыл планы. Напомним, срок полномочий Двораковского истекает 11 июля, но после этой даты он продолжит работу на посту градоначальника. До избрания нового мэра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на слова самого главы города, сказанные им во время общения с региональной прессой.

Добавим, выборы мэра города в этом году пройдут по новой схеме и назначены конкурсной комиссией на конец ноября.

Теги  •  #выборы #Вячеслав Двораковский #Горсовет

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Самыми эффективными омскими вузами стали ОмГТУ и ОмГУ  •  сегодня, 15:15
В Омске установят светофоры, работающие от солнца  •  сегодня, 15:05  •   1
Кино в Омске: нашествие акул и миньонов  •  сегодня, 14:10  •   1  •  
В Омске на четверть перевыполнили призыв в армию  •  сегодня, 12:57  •   1
Россияне обсуждают оргии омских бомжей  •  сегодня, 12:46  •  
Омичка после лечения не узнала свою собаку и отказалась её забирать  •  сегодня, 12:33
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400