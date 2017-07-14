СМИ: Двораковский может уйти в отставку уже на следующей неделе
Политика  •  14 июля 2017, 13:46, последнее обновление 14 июля 2017, 16:34  •  печать

СМИ: Двораковский может уйти в отставку уже на следующей неделе

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Мэр Омска, по данным информагентств, написал заявление об отставке.

Последним рабочим днём градоначальника может стать 19 июля. Об этом сообщает "Сибирское агентство новостей". По данным источника информагентства, знакомого с планами мэра города, Вячеслав Двораковский написал заявление об отставке. 

- Заявления об отставке в Омский городской совет, как того требует законодательство, мэр не направлял, - пояснил ИА "Омск Здесь" заместитель директора департамента информационной политики администрации города Виктор Гашеев.

Напомним, 11 июля 2017 года исполнилось пять лет с момента вступления в должность Вячеслава Двораковского. Мэр продолжает работу на своём посту, поскольку нового руководителя города избрать так и не удалось. Два потенциальных кандидата в градоначальники отозвали свои заявления накануне голосования. Новые выборы мэра должны пройти в конце ноября.

Теги  •  #выборы #Вячеслав Двораковский #отставка

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Мартин Калинин  •  14 июля 2017, 14:58

Всё украл уже, решил сваливать?

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