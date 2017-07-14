СМИ: Двораковский может уйти в отставку уже на следующей неделе

Последним рабочим днём градоначальника может стать 19 июля. Об этом сообщает "Сибирское агентство новостей". По данным источника информагентства, знакомого с планами мэра города, Вячеслав Двораковский написал заявление об отставке.

- Заявления об отставке в Омский городской совет, как того требует законодательство, мэр не направлял, - пояснил ИА "Омск Здесь" заместитель директора департамента информационной политики администрации города Виктор Гашеев.

Напомним, 11 июля 2017 года исполнилось пять лет с момента вступления в должность Вячеслава Двораковского. Мэр продолжает работу на своём посту, поскольку нового руководителя города избрать так и не удалось. Два потенциальных кандидата в градоначальники отозвали свои заявления накануне голосования. Новые выборы мэра должны пройти в конце ноября.