День города в Омске: от забега до салюта

Празднование 301-ой годовщины города началось с Сибирского международного марафона, а завершилось фейерверком и сожжением "души" Омска. О том, как это было - читайте в материале "Омск Здесь".

Накануне Омск отметил 301-годовщину, но праздничные мероприятия проходят и сегодня. Продолжают работать уже ставшие традиционными выставка "Флора", фестиваль "Щит Сибири" и конкурс "Рембат".

Начался праздник в Омске с XXVIII Сибирского международного марафона, на стартовую линию которого в этом году вышли 5558 любителей бега. Победителем марафона стал спортсмен из Краснодара Андрей Лейман, который преодолел дистанцию в 42 км 195 м за 2 часа 18 минут 58 секунд. Среди женщин марафонскую трассу первой преодолела чувашская спортсменка Ирина Юманова. Бегунья пришла к финишу за 2 часа 39 минут 20 секунд.

Победители XXVIII Сибирского международного марафона

Хорошей традицией стало участие команд, формируемых организациями. Так, 30 сотрудников телеканала "Продвижение" пробежали самую массовую дистанцию. Кроме этого, информационный партнёр забега подвёл итоги приуроченной к спортивному событию акции "Каждому свой марафон". Главный приз - полёт на воздушном шаре - выиграла юная омичка Вероника Евграшина.

Впервые центральной площадкой празднования Дня города стала не Соборная площадь, а Омская крепость, которую открыли накануне после масштабной реконструкции. "Символично, что четвертое столетие Омска мы встречаем в его историческом центре, который наконец-то приведен в порядок после многих лет забвения. Это еще раз доказывает, что нам, когда мы вместе, когда мы объединены единой целью, по плечу решение задачи любой сложности. Счастья и благополучия Омску и всем его жителям", - отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Позже на Иртышской набережной свое мастерство продемонстрировала пилотажная группа "Регион". Асы из Архангельской области показали фигуры высшего пилотажа на учебно-боевых самолетах "Л-39". Пилоты выполнили фигуры "вентилятор", "бочка" и другие, а также поздравили Омск с Днём города.

В 17:00 на Соборной площади начался турнир "Самый сильный человек Омска" - атлеты со всей страны состязались в силовом многоборье. ля участия в соревнованиях прибыли стронгмены из Красноярска, Челябинска, Санкт-Петербурга, Абакана, Курска, Саратова. От Омска выступали богатыри Евгений Марков и Денис Лейхтер. Впервые в рамках состязаний состоялся международный турнир по силовому экстриму среди женщин. Красавицы - спортсменки доказали, что могут быть не только женственными, но и сильными.

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Вечером на площади Победы состоялся долгожданный концерт народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной и ансамбля "Русская песня". Напомним, что её приезд вызвал немало возмущений со стороны омичей.

На разогреве у певицы выступал Омский русский народный хор. После того как омский коллектив был на сцене уже 35 минут, омичи стали скандировать: "Бабкину, Бабкину". И когда народная артистка появилась, она первым делом поздравила омичей с Днём города. "Омичи! Мы приехали к вам с любовью!", - сказала она, добавив, что Омск - это исторический город, который красивый и гостеприимный. Как и было обещано, пели и танцевали у Надежды Бабкиной молодые артисты, которые, можно сказать, "завели" омскую публику: омичи охотно притопывали и подпевали коллективу.

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После концерта Надежды Бабкиной праздник вернулся к Омской крепости, где началось выступление оркестра из Екатеринбурга "Уралбэнд". Его ещё называют танцующим оркестром.

В 22.00 в небе над Омском распустились яркие "бутоны" салюта возле Омской крепости. Но залпы салюта не завершали праздник.

После праздничного салюта на берегу Иртыша развернулось необычное действо. Керамист Андрей Задерий поджёг глиняную скульптуру, которую изготовил в подарок на День города. Как рассказал творец, в скульптуре символически изображены реки Иртыш и Омка, а на их слиянии стоит крепость. Птица в свою очередь означает, по словам мастера, символ души, в данном случае, души Омска.

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Вспоминать этот праздник омичи будут ещё долго, ведь такого яркого окончания Дня города, по их словам, не было уже давно.

1 / 41 • 5 августа Омску исполнился 301 год. В этот день традиционно прошли сотни праздничных мероприятий, начиная от бегового марафона и заканчивая сожжением скульптуры, символизирующей город.

Фото: Илья Петров