Владимир Шалак: "Я знаю зачинщика скандала вокруг концерта Надежды Бабкиной"
Культура  •  25 июля 2017, 15:54, последнее обновление 25 июля 2017, 16:03  •  печать

Владимир Шалак: "Я знаю зачинщика скандала вокруг концерта Надежды Бабкиной"

Автор:

Сотрудники омской мэрии уверяют, что концерт Надежды Бабкиной в День города "заведёт массы". 

Сегодня, 25 июля, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" директор департамента культуры администрации Омска Владимир Шалак в очередной раз прокомментировал скандал, который разгорелся из-за предстоящего концерта коллектива Надежды Бабкиной в День города.

- Надежда Бабкина страстная пропагандистка русской песни, - заявил чиновник. - И хочу всем молодым людям сказать: когда она приедет, вы увидите, что в её коллективе выступают люди вашего возраста, но они все с консерваторским образованием. Блестяще поют, умеют завести массы, создать праздничную атмосферу. Надо сначала смотреть, а потом уже подводить итоги. Что касается ситуации, то это был вброс, а я слишком опытный чиновник, чтобы обращать внимание на это. Если вы думаете, что мы ориентируемся на 13-14-летних, то вы ошибаетесь. Я знаю, откуда этот вброс пошёл. Когда-нибудь я вам назову этого зачинщика.

Владимир Шалак отметил, что главной причиной, по которой выбор чиновников пал на Надежду Бабкину, стала нехватка денег. Главный культдеятель Омска уверяет, что мэрия обращалась за помощью к представителям бизнеса, но ни одного ответа получено не было. Хотя в прошлом году многие компании приглашали звёзд на празднование 300-летия.

При этом глава департамента культуры заявил, что выступает категорически против выступления в следующем году группы "Ленинград", которую поддержали как омичи, так и губернатор Омской области Виктор Назаров.

- Я против выступления группы "Ленинград". Я не против закрытого выступления где-то в клубе или на вечеринке, но категорически против выступления на площадях, - объявил Владимир Шалак.

Напомним, скандал с концертом на День города в Омске разгорелся после письма депутата Заксобрания Виктора Стручаева мэру, в котором он предложил отменить выступление Надежды Бабкиной и привезти в город более популярных у молодёжи исполнителей. Омичи, согласно опросам, проведённым в социальных сетях, пожелали видеть на празднике группу "Ленинград". Её лидер Сергей Шнуров впоследствии поблагодарил омичей за выбор и пообещал выступить перед ними в следующем году.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Владимир Шалак #День города #концерт #МКР-Медиа #Надежда Бабкина #Сергей Шнуров

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Jack Daniels  •  25 июля 2017, 16:06

"нехватка денег" - вот основная причины приглашения дешевых и непопулярных у молодежи артистов типа Бабкиной. Безусловно, они талантливы и популярны у тех, кому за 60, но... им бы выступать где-то в домах престарелых - это самое то. Ситуация, как в сериале "Интерны", когда кому-то подарили дешевый букет вместо роз, а ей типа понравилось и кто-то сказал: "Была бы у тебя зарплата еще меньше, - ей бы и укроп вместо цветов нравился бы"))))

Ответить
Последние новости
Фермер, распространивший в Омской области свиную чуму, не получит компенсацию  •  сегодня, 18:07  •   1
На выходных в центре Омска пройдёт Крестный ход  •  сегодня, 17:40
Заповедные места. Что растёт в омском дендропарке  •  сегодня, 17:37  •  
Омские учёные оказались одними из самых бедных в Сибири  •  сегодня, 17:13  •   2
Белорусы назвали Омск городом высокой культуры  •  сегодня, 17:09
На водителя "Приоры", сгубившего в аварии жену с детьми, завели уголовное дело  •  сегодня, 17:08  •   1
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400