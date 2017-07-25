Владимир Шалак: "Я знаю зачинщика скандала вокруг концерта Надежды Бабкиной"

Сегодня, 25 июля, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" директор департамента культуры администрации Омска Владимир Шалак в очередной раз прокомментировал скандал, который разгорелся из-за предстоящего концерта коллектива Надежды Бабкиной в День города.

- Надежда Бабкина страстная пропагандистка русской песни, - заявил чиновник. - И хочу всем молодым людям сказать: когда она приедет, вы увидите, что в её коллективе выступают люди вашего возраста, но они все с консерваторским образованием. Блестяще поют, умеют завести массы, создать праздничную атмосферу. Надо сначала смотреть, а потом уже подводить итоги. Что касается ситуации, то это был вброс, а я слишком опытный чиновник, чтобы обращать внимание на это. Если вы думаете, что мы ориентируемся на 13-14-летних, то вы ошибаетесь. Я знаю, откуда этот вброс пошёл. Когда-нибудь я вам назову этого зачинщика.

Владимир Шалак отметил, что главной причиной, по которой выбор чиновников пал на Надежду Бабкину, стала нехватка денег. Главный культдеятель Омска уверяет, что мэрия обращалась за помощью к представителям бизнеса, но ни одного ответа получено не было. Хотя в прошлом году многие компании приглашали звёзд на празднование 300-летия.

При этом глава департамента культуры заявил, что выступает категорически против выступления в следующем году группы "Ленинград", которую поддержали как омичи, так и губернатор Омской области Виктор Назаров.

- Я против выступления группы "Ленинград". Я не против закрытого выступления где-то в клубе или на вечеринке, но категорически против выступления на площадях, - объявил Владимир Шалак.

Напомним, скандал с концертом на День города в Омске разгорелся после письма депутата Заксобрания Виктора Стручаева мэру, в котором он предложил отменить выступление Надежды Бабкиной и привезти в город более популярных у молодёжи исполнителей. Омичи, согласно опросам, проведённым в социальных сетях, пожелали видеть на празднике группу "Ленинград". Её лидер Сергей Шнуров впоследствии поблагодарил омичей за выбор и пообещал выступить перед ними в следующем году.

Фото: Илья Петров