Голая девушка прогулялась в центре Омска в День города
Общество  •   6 августа 2017, 10:57, последнее обновление 6 августа 2017, 14:38  •  печать

Голая девушка прогулялась в центре Омска в День города

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Омичей шокировала девушка, которая прогуливалась топлесс в сквере имени Дзержинского. Нарушительницей общественного спокойствия быстро заинтересовались полицейские.

Вчера, 5 августа, обнаженная омичка решила по-своему отметить 301-летие города в сквере имени Дзержинского. Женщина разделась и совершенно невозмутимо прогулялась топлесс прямо напротив мэрии.

Отдыхающих шокировал поступок девушки, которая ходила в таком виде по парку и общалась с людьми. Снимок, опубликованный в паблике "Омск Live" вызвал бурные обсуждения о моральном облике омички.

По всей видимости, произошедшее было связано с тем, что она проиграла спор. Отметим, что судя по фотографии, девушкой заинтересовались полицейские.

Теги  •  #видео #День города #полиция #сквер имени Дзержинского #топлес

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Комментарии
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Саня Погорелов  •  6 августа 2017, 15:47

Дура больная на голову.

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Майя Соловьева  •  6 августа 2017, 14:15

Спор вынудил девушку прогуляться голышом? Хорошо же отметила праздник... Естественно, такие выходки полиция пресекает.

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Юлия Скиба  •  6 августа 2017, 13:32

Люди вообще с головой не дружат. Интересно, а много ли она выиграла на этом пари?

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Иван Грегин  •  6 августа 2017, 11:55

А может, прославиться решила таким оригинальным образом. Естественно, полиция должна была оперативно исправить ситуацию.

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Sarafansoldier .  •  6 августа 2017, 13:09

После такой славы ей жизнь в Омске грозит не самая спокойная. Я склоняюсь к версии со спором. Но вывод один: мозгов мало.

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Анна Орлова  •  6 августа 2017, 11:36

Я сначала подумала, что это активистка какая-нибудь. Ан нет, просто проспорила или выпила лишнего. Все прозаичнее:)

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