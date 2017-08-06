Голая девушка прогулялась в центре Омска в День города

Вчера, 5 августа, обнаженная омичка решила по-своему отметить 301-летие города в сквере имени Дзержинского. Женщина разделась и совершенно невозмутимо прогулялась топлесс прямо напротив мэрии.
Отдыхающих шокировал поступок девушки, которая ходила в таком виде по парку и общалась с людьми. Снимок, опубликованный в паблике "Омск Live" вызвал бурные обсуждения о моральном облике омички.
По всей видимости, произошедшее было связано с тем, что она проиграла спор. Отметим, что судя по фотографии, девушкой заинтересовались полицейские.
Дура больная на голову.
Спор вынудил девушку прогуляться голышом? Хорошо же отметила праздник... Естественно, такие выходки полиция пресекает.
Люди вообще с головой не дружат. Интересно, а много ли она выиграла на этом пари?
А может, прославиться решила таким оригинальным образом. Естественно, полиция должна была оперативно исправить ситуацию.
После такой славы ей жизнь в Омске грозит не самая спокойная. Я склоняюсь к версии со спором. Но вывод один: мозгов мало.
Я сначала подумала, что это активистка какая-нибудь. Ан нет, просто проспорила или выпила лишнего. Все прозаичнее:)