Голая девушка прогулялась в центре Омска в День города

Вчера, 5 августа, обнаженная омичка решила по-своему отметить 301-летие города в сквере имени Дзержинского. Женщина разделась и совершенно невозмутимо прогулялась топлесс прямо напротив мэрии.

Отдыхающих шокировал поступок девушки, которая ходила в таком виде по парку и общалась с людьми. Снимок, опубликованный в паблике "Омск Live" вызвал бурные обсуждения о моральном облике омички.

По всей видимости, произошедшее было связано с тем, что она проиграла спор. Отметим, что судя по фотографии, девушкой заинтересовались полицейские.