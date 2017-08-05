Андрей Лейман и Ирина Юманова стали победителями 28-го Сибирского международного марафона

Омичи, в отличие от прошлого года, остались за чертой призёров на главной дистанции.

Свыше 5500 любителей бега собрал под свои знамёна 28-й по счёту Сибирский международный марафон. На этот раз организаторы предложили бегунам на выбор четыре дистанции: 42,195 км, 21,1 км, 10 км и самая массовая "физкультурная" - 3 км. На старт в 9 утра по омскому времени участники отправились под звон колоколов Свято-Успенского кафедрального собора.

Первый чемпион SIM-2017 стал известен уже через полчаса. Новосибирец Алексей Викулов не оставил шансов своим соперникам на "десятке", оторвавшись от серебряного призёра более чем на две минуты. В аналогичной дисциплине у женщин весь пьедестал почёта заняли представители Омска, а лучшей среди них стала Юлия Рычкова.

В полумарафоне также успешно выступили наши восточные географические соседи. Среди мужчин первенствовал новосибирец Игорь Максимов, выигравший конкуренцию у Михаила Кулькова. У женщин не было равных его землячке, чемпионке России Наталье Седовой, опередившей любимицу омских болельщиков, неоднократную победительницу различных забегов серии "Сибирский международный марафон" Марину Ковалёву.

Лидерство на главной мужской дистанции с самого начала захватил краснодарец Андрей Лейман. Он уверенно контролировал ситуацию на трассе, с каждым километром увеличивая отрыв от ближайших преследователей. На финише преимущество 34-летнего легкоатлета составило десять минут сорок шесть секунд, однако последние метры дались ему отнюдь не просто. После пересечения финишной черты южанин рухнул на асфальт и сумел подняться лишь с помощью медицинского персонала.

В женском марафоне быстрее других стартовали бронзовый призёр прошлого года Ирина Юманова из Чебоксар и чемпионка SIM - 2011 омичка Нина Поднебеснова. Долгое время хозяйке трассы удавалось выдерживать темп своей соперницы, но на третьем десятке очередной рывок Юмановой оказался удачным. Спортсменка из Чувашии, раньше специализировавшаяся на спортивной ходьбе, убежала к золотой медали, а несколько сбавившую обороты Поднебеснову в итоге догнали и опередили Оксана Акименкова и Наталья Тарасова.

Победители и призёры:

42195 метров. Мужчины:

Лейман Андрей (Краснодар) - 2:18:58;

Никольников Максим (Екатеринбург) - 2:29:44;

Фасхетдинов Арсель (Башкортостан) - 2:30:25.

42195 метров. Женщины:

Юманова Ирина (Чебоксары) - 2:39:20;

Акименкова Оксана (Подольск) - 2:44:14;

Тарасова Наталья (Новосибирск) - 2:45:22.

21100 метров. Мужчины:

Максимов Игорь (Новосибирск) - 1:07:03;

Кульков Михаил (Ханты-Мансийск) - 1:07:30;

Орлик Дмитрий (Тюмень) - 1:14:27.

21100 метров. Женщины:

Седова Елена (Новосибирск) - 1:14:32;

Ковалёва Марина (Омск) - 1:18:17;

Дробот Дарья (Омск) - 1:30:41.

10000 метров. Мужчины:

Викулов Алексей (Новосибирск) - 30:25;

Минаев Василий (Красноярск) - 32:35;

Сухоненко Вадим (Новосибирск) - 33:22.

10000 метров. Женщины:

Рычкова Юлия (Омск) - 40:35;

Петрова Алёна (Омск) - 40:48;

Няшина Анастасия (Омск) - 41:53.