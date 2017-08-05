На Сибирском марафоне разыграли полёт на воздушном шаре
Общество  •   5 августа 2017, 13:45, последнее обновление 5 августа 2017, 13:55  •  печать

На Сибирском марафоне разыграли полёт на воздушном шаре

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10-летняя участница забега выиграла для своей семьи необычный приз.

Сегодня, 5 августа, в Омске прошёл 28-й Сибирский Международный марафон. Информационный партнёр забега телеканал "Продвижение" подвёл итоги приуроченной к спортивному событию акции "Каждому свой марафон". Телезрителям необходимо было "поймать" бегуна, который появлялся в эфире канала в течение месяца, и сделать с ним селфи, а также стать участником SIM.

Главный приз - полёт на воздушном шаре - выиграла юная Вероника Евграшина. На марафон Евграшины пришли всей семьёй, а старшая сестра Вероники выбрала не самую лёгкую дистанцию в 10 км.

Я так хотела участвовать в марафоне, а мама как раз нашла в новость про эту акцию. Мама и папа согласились участвовать со мной, и мы взяли ещё младшего братика, - рассказывает Вероника. - Бежать совсем не тяжело. Очень понравилось. Были, конечно, остановки, но после них я бежала как молния. Я даже маму обгоняла со своим братиком. Тёме всего 5 лет, но он быстро бегает. 

По словам девочки в полёт они отправятся, как и на марафон, всей семьёй.

Теги  •  #Сибирский международный марафон #телеканал Продвижение

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Комментарии
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Алиса Дмитриева  •  5 августа 2017, 14:48

Умница, такой приз выиграла для своей семьи. Полет на воздушном шаре - это будут незабываемые эмоции для всей их дружной семьи.

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