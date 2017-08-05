На Сибирском марафоне разыграли полёт на воздушном шаре

Сегодня, 5 августа, в Омске прошёл 28-й Сибирский Международный марафон. Информационный партнёр забега телеканал "Продвижение" подвёл итоги приуроченной к спортивному событию акции "Каждому свой марафон". Телезрителям необходимо было "поймать" бегуна, который появлялся в эфире канала в течение месяца, и сделать с ним селфи, а также стать участником SIM.

Главный приз - полёт на воздушном шаре - выиграла юная Вероника Евграшина. На марафон Евграшины пришли всей семьёй, а старшая сестра Вероники выбрала не самую лёгкую дистанцию в 10 км.

Я так хотела участвовать в марафоне, а мама как раз нашла в новость про эту акцию. Мама и папа согласились участвовать со мной, и мы взяли ещё младшего братика, - рассказывает Вероника. - Бежать совсем не тяжело. Очень понравилось. Были, конечно, остановки, но после них я бежала как молния. Я даже маму обгоняла со своим братиком. Тёме всего 5 лет, но он быстро бегает.

По словам девочки в полёт они отправятся, как и на марафон, всей семьёй.