Танцующий оркестр из Екатеринбурга не танцевал
Культура  •   5 августа 2017, 22:56, последнее обновление 5 августа 2017, 23:16  •  печать

Танцующий оркестр из Екатеринбурга не танцевал

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Приглашенный на День города танцующий оркестр "Уралбэнд" не оправдал своё название.

В 21 час у Омской крепости началось выступление оркестра из Екатеринбурга "Уралбэнд". Его еще называют танцующим оркестром. Славится он тем, что его музыканты не только виртуозно играют на инструментах, но при этом еще и танцуют. Но в Омске музыканты почему-то пустились в пляс лишь на окончании концерта, станцевав под две композиции. Публика откровенно скучала и ждала приближения салюта.

Впрочем, весело было в это время на Соборной площади, там выступала Надежда Бабкина. Вопреки жалобам омичей на репертуар певицы и её возраст, танцевали и подпевали на её концерте не только представители старшего поколения. Некоторые омичи заранее приготовились к приезду московской гостьи, кинув на плечи платки и повязку на голову ленты.

Теги  •  #День города #концерт #Надежда Бабкина

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