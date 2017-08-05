Танцующий оркестр из Екатеринбурга не танцевал

В 21 час у Омской крепости началось выступление оркестра из Екатеринбурга "Уралбэнд". Его еще называют танцующим оркестром. Славится он тем, что его музыканты не только виртуозно играют на инструментах, но при этом еще и танцуют. Но в Омске музыканты почему-то пустились в пляс лишь на окончании концерта, станцевав под две композиции. Публика откровенно скучала и ждала приближения салюта.

Впрочем, весело было в это время на Соборной площади, там выступала Надежда Бабкина. Вопреки жалобам омичей на репертуар певицы и её возраст, танцевали и подпевали на её концерте не только представители старшего поколения. Некоторые омичи заранее приготовились к приезду московской гостьи, кинув на плечи платки и повязку на голову ленты.