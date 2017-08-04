В Омской крепости после реставрации остались здания в "ретро-стиле"

Сегодня, 4 августа, открылся отреставрированный историко-культурный комплекс "Омская крепость", дав старт торжествам к 301-летию города. Шесть зданий начала XIX века - арсенал, кухня-столовая, инженерная мастерская, цейхгауз, две казармы (1823 и 1833 годов) - обновились практически полностью. Реставраторы восстановили исторический облик построек, а на некоторых стенах обнажена сохранившаяся кирпичная кладка.

Когда семь лет назад мы впервые зашли на этот объект, он был в ужасном состоянии. Я даже сомневался, сможем ли мы сделать реконструкцию. А сейчас мы её заканчиваем, - отметил и.о. мэра Сергей Фролов. - Я уверен, что Омская крепость будет центром всех праздников, здесь сложатся новые традиции.

Пока отреставрированные здания закрыты для посетителей. 15 августа состоится их сдача в эксплуатацию, после чего постройки начнут заполняться. Здесь будут работать музей "Искусство Омска", реставрационные мастерские, администрация комплекса, турбюро и др. Кроме того, ещё не завершено благоустройство территории исторического комплекса.

Как пообещал Сергей Фролов, средства в Омскую крепость будут вкладываться и дальше, правда, не во все объекты: "Некоторые здания такими и останутся - в ретро-стиле".

Реконструкция Омской крепости началась ещё в конце 2000-х годов с восстановления Иртышских и Омских ворот. Весной 2016 года начались работы по восстановлению шести исторических зданий. Изначально открыть их планировалось к 300-летнему юбилею города, однако работы затянулись из-за отсутствия подрядчиков. На ремонт шести объектов было выделено более 529 млн руб.