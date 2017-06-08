Участникам "Формулы моды" рассказали, как угодить привередливому клиенту

7 июня в рамках Омской арт-резиденции состоялось открытие XXI Международного фестиваля искусства и дизайна "Формула моды: Восток-Запад 2017". К участникам обратился российский дизайнер, владелец марки MD Makhmudov Djemal. Ранее участников XXI Международного конкурса "Формула моды: Восток - Запад" напутствовали заслуженный деятель искусств РФ, народный художник России, кутюрье Валентин Юдашкин и телеведущий Владислав Лисовец.

- Многие дизайнеры, и я в их числе, вдохновляются окружающей средой, это может быть самовыражение народа на улице или просто пейзаж. Даже вид с палубы баркаса, идущего по морю, может вдохновить творческую личность, - заявил Джемал Махмудов в интервью Международному пресс-центру "МКР-Медиа".

Дизайнер подчеркнул необходимость внимательно изучать городской стиль, потому что "это отражение того, что творится в социуме, лакмусовая бумажка нашего общества". Вместе с тем он выразил надежду, что мода, демонстрируемая на подиумах, со временем сможет больше влиять на предпочтения россиян в выборе повседневной одежды. Начинающим дизайнерам Махмудов порекомендовал придерживаться правила золотой середины в работе с заказчиками, чтобы, "не изменяя себе, угодить привередливому клиенту", а в творчестве - искать новизну, интересный образ и крой.

- Молодёжь, как правило, удивляет меня содержанием концепции. Я желаю всем участникам конкурса "Формула моды", который открылся в Омске, креатива, современности, найти свою фишку стиля и, конечно, творческих побед, - отметил дизайнер.

Международный конкурс "Формула моды: Восток - Запад" проводится с 31 мая по 12 июня в рамках форума "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.