Новый омский министр культуры открыл "Формулу моды"

В Омске продолжается форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития. Сегодня состоялось открытие международного конкурса "Формула моды. Восток - Запад". На мероприятии присутствовал и Юрий Трофимов, которого два дня назад назначили на должность министра культуры Омской области. Как признался теперь уже чиновник, это большая честь для него - открывать такое масштабное мероприятие.



- Министр культуры - это высокая должность, но я остался прежним. У меня очень много идей. Я с благодарностью отношусь к коллегам, с которыми мне довелось работать в музее и сейчас. Я вступил на серьёзную стезю, которая предполагает, с одной стороны, огромную ответственность, и, с другой стороны, огромную честь заниматься культурой региона. Я уверен, что мы сделаем многое для сохранения культурного наследия региона, - поделился Юрий Трофимов.

Как пояснил корреспонденту "Омск Здесь" Юрий Трофимов, вопрос о том, кто будет директором музея имени Врубеля, ещё решается. При назначении будут учитываться в том числе и рекомендации самого министра. У него, к слову, есть конкретные кандидатуры, но пока он решил их не озвучивать.