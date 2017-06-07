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Новый омский министр культуры открыл "Формулу моды"
Культура  •   7 июня 2017, 17:33, последнее обновление 7 июня 2017, 17:48  •  печать

Новый омский министр культуры открыл "Формулу моды"

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Новоиспечённый министр культуры Омской области Юрий Трофимов открыл в рамках арт-резиденции международный конкурс "Формула моды. Восток - Запад".

В Омске продолжается форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития. Сегодня состоялось открытие международного конкурса "Формула моды. Восток - Запад". На мероприятии присутствовал и Юрий Трофимов, которого два дня назад назначили на должность министра культуры Омской области. Как признался теперь уже чиновник, это большая честь для него - открывать такое масштабное мероприятие.

- Министр культуры - это высокая должность, но я остался прежним. У меня очень много идей. Я с благодарностью отношусь к коллегам, с которыми мне довелось работать в музее и сейчас. Я вступил на серьёзную стезю, которая предполагает, с одной стороны, огромную ответственность, и, с другой стороны, огромную честь заниматься культурой региона. Я уверен, что мы сделаем многое для сохранения культурного наследия региона, - поделился Юрий Трофимов.

Как пояснил корреспонденту "Омск Здесь" Юрий Трофимов, вопрос о том, кто будет директором музея имени Врубеля, ещё решается. При назначении будут учитываться в том числе и рекомендации самого министра. У него, к слову, есть конкретные кандидатуры, но пока он решил их не озвучивать.

Теги  •  #арт-резиденция #Формула моды: Восток-Запад #Юрий Трофимов

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