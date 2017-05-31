LIVE: "Омская арт-резиденция. Культура городского пространства"

С 31 мая по 12 июня в Омске впервые пройдёт масштабный форум "Омская арт-резиденция", в рамках которого запланирована урбан-неделя. Примером работы станет реализация средового проекта "Своя история" - преображение внутреннего дворика Драматического Лицейского театра.
О том, как подготовить пространство и жителей к переменам, расскажут эксперты - архитектор, исследователь, градостроитель Алексей Комов (Москва), социолог Центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ, руководитель направления "Городская среда. Арт. Медиа" форума "Омская арт-резиденция" Наталья Букаринова и архитекторы Ефим Фрейдин и Леонид Гусельников.
Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.