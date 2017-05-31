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LIVE: "Омская арт-резиденция. Культура городского пространства"
LIVE  •  31 мая 2017, 11:28, последнее обновление 31 мая 2017, 11:30  •  печать

LIVE: "Омская арт-резиденция. Культура городского пространства"

Сегодня, 31 мая, в 12:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Омская арт-резиденция. Культура городского пространства".

С 31 мая по 12 июня в Омске впервые пройдёт масштабный форум "Омская арт-резиденция", в рамках которого запланирована урбан-неделя. Примером работы станет реализация средового проекта "Своя история" - преображение внутреннего дворика Драматического Лицейского театра.

О том, как подготовить пространство и жителей к переменам, расскажут эксперты - архитектор, исследователь, градостроитель Алексей Комов (Москва), социолог Центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ, руководитель направления "Городская среда. Арт. Медиа" форума "Омская арт-резиденция" Наталья Букаринова и архитекторы Ефим Фрейдин и Леонид Гусельников.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #арт-резиденция #Лицейский театр #ОмГТУ #Урбанизация

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