В Омске прошёл "сиреневый" пленэр

С 31 мая по 12 июня проходит масштабный проект "Омская арт-резиденция: люди и город". Организатор проекта - ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.

Накануне, 2 июня, в рамках этого форума в центральном сквере музея имени Врубеля был организован городской пленэр "Омская сирень". Существует легенда, согласно которой, создавая живописные произведения, великий русский художник Михаил Врубель черпал вдохновение из своих детских воспоминаний именно о цветущей сирени города, где он родился, - Омска.

В пленере приняли участие не только профессиональные художники, но и омичи, неравнодушные к искусству и родному городу. Кто- то рисовал сирень, а кто-то использовал живописные виды и архитектуру вокруг, а кто-то и вовсе обращался к абстрактным образам. Мольберты, кисти и краски участникам предоставил музей имени Врубеля. Многие омичи приобщились к искусству со своими планшетками и ватманами.

- С начала прошлого века люди хотели, чтобы здесь возник музей имени Врубеля, и он возник. Мы все желаем, чтобы искусства было как можно больше в Омске, и я уверен, что так и будет, - отметил директор музея имени Врубеля Юрий Трофимов, поблагодарив художников за их вклад в искусство родного города.

После завершения пленэра в центральном сквере музея имени Врубеля была представлена экспозиция из получившихся работ, после чего участники смогли забрать с собой свои картины.

Подробное расписание всех площадок Омской арт-резиденции доступно здесь.

1 / 35 • Городской пленэр, который прошёл в сквере музея имени Врубеля, был организован в рамках Омской арт-резиденции.

Фото: Илья Петров