Омичам рассказали, как сформировать в городе "позитивную повестку за окном"

В Омске стартовала урбан-неделя, в течение которой омичи вместе с приглашёнными специалистами обновят одно из городских пространств.

Сегодня, 31 мая, стартовал проект "Омская арт-резиденция", масштабная презентация креативных индустрий. Форум начался с урбан-недели, в течение которой пройдут лекции, выставки, пленэр, кинофотофестиваль "Ширина". Главным событием урбан-недели станет воркшоп "Своя история" - одновременное исследование и проектирование пространства. Для преобразования выбран сквер у Лицейского театра.

- Работа над этим пространством началась ещё в сентябре. Студенты ОГИС (ныне Институт дизайна и технологий в составе опорного вуза - прим. ред.) разработали проект, и сейчас мы переходим к его реализации. К нам подключаются специалисты, городские активисты, жители и работники театра. Мы разработаем дизайн-проект, который может быть реализован по программе "Комфортная городская среда", - рассказала сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" социолог, руководитель направления "Городская среда. Арт. Медиа" Наталья Букаринова.

Наталья Букаринова

Воркшоп проведёт Алексей Комов, член правления Союза архитекторов России, в прошлом - главный архитектор Евпатории. Он же создаст для сквера деревянный арт-объект. Озеленение территории будет координировать ландшафтный садовод Анна Лысенко.

Алексей Комов и Анна Лысенко

- С точки зрения благоустройства этот дворик вполне приличный, он популярен у жителей. Но там есть противоречие - это театр во дворе. Лицейский театр находится в уникальном пространственном положении. В этом дворике есть своя сценография. Но театр требует развития, он маленький, тесный, выплёскивается на улицу, - рассказывает архитектор Ефим Фрейдин.

Ефим Фрейдин

Алексей Комов также прочитает лекцию об архитектуре прямого действия и о том, как без денег менять городское сознание. Архитектор уверен, что пространство города можно совершенствовать даже в условиях скудного бюджета, но для этого необходимо единство жителей, бизнеса и власти.

- Есть дальние горизонты урбанистики. Но жители здесь живут, и им важно, чтобы изменения среды, позитивная повестка были за окном, здесь и сейчас. Я формулирую это как архитектуру прямого взаимодействия - она направлена на человека, - говорит Алексей Комов. - В России сейчас бум благоустройства. Но зачастую оно сводится к фонарю, скамейке и мощению. А потом удивляются, почему в благоустроенном месте повысилась криминогенность, появились алкаши и бомжи. Потому что там всё сделано для этого. Там неинтересно. Нужно, чтобы во всём был смысл. Если это неинтересно, то это не будет работать.

Добавим, что Омская арт-резиденция продлится до 12 июня. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития. Посмотреть программу основных событий можно здесь.

Фото: Илья Петров