Омичей зовут рисовать сирень напротив мэрии

С 31 мая по 12 июня проходит масштабный проект "Омская арт-резиденция: люди и город". Организатор проекта - ОмГТУ при поддержке министерства образования и науки России. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.

Центральными событиями форума станут урбан-неделя, в течение которой омичи вместе с приглашёнными специалистами обновят одно из городских пространств, XXI Международная выставка-конкурс молодых дизайнеров "Формула моды", IV любительский фестиваль короткометражного кино "Ширина" и конкурс стилистов-парикмахеров "Городские трансформации".

Также состоится арт-проект "Город-sad". На выставке будут демонстрироваться разноплановые графические работы: цветная графика, текстильный дизайн - белые строительные комбинезоны с оригинальным и неожиданным декором, эскизы тюнинга автомобилей по мотивам известных художественных произведений, арт-проекты и инсталляции на урбанистическую тему, а также фотографии города будущего.

Кроме этого, завтра, 2 июня, в центральном сквере музея имени Врубеля пройдёт городской пленэр "Омская сирень". В нём смогут принять участие не только профессиональные художники, но и омичи, неравнодушные к искусству и родному городу.

- Все необходимые материалы: краски, кисти, мольберты и ватманы, нам предоставляет музей имени Врубеля. В сквере мы поставим 25 мольбертов, но если кто-то придёт со своими планшетками, также сможет принять участие в пленэре. Участникам мы даём свободу для творчества: они могут нарисовать не только сирень, но и пейзаж с учётом архитектуры вокруг. Я думаю, что здесь будут скорее случайные прохожие, которые просто захотят принять участие в этом интересном экшене, - рассказала "Омск Здесь" заслуженный деятель культуры Омской области, художник-живописец, куратор проекта Татьяна Бугаенко. - После завершения пленэра в центральном сквере музея имени Врубеля будет представлена экспозиция из получившихся работ, после чего участники смогут забрать с собой свои картины.

Подробное расписание всех площадок Омской арт-резиденции доступно здесь.