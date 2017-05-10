В Омске откроется арт-резиденция для дизайнеров и урбанистов

Сегодня, 10 мая, в пресс-центре "МКР-Медиа" состоялась пресс-конференция, посвящённая проведению масштабного мероприятия "Омская арт-резиденция". Организаторы международного фестиваля искусства и дизайна "Формула моды: Восток-Запад 2017", который впервые за 20-летнюю историю полностью сменит формат и пройдёт летом, раскрыли подробности его проведения.

Так, с 31 мая по 12 июня состоится масштабная презентация креативных индустрий - форум "Омская арт-резиденция", на подготовку и проведение которого будет выделено 2 млн рублей. Его участниками станут более 50 человек из десяти городов России.

В последние десятилетия арт-резиденции стали трендом, и сегодня они появляются не только в столицах мира, но и в других населённых пунктах. Обычно это студии, расположенные в одном месте, куда съезжаются люди творческих профессий, чтобы обмениваться опытом или вместе создавать новые проекты. Помимо чисто художественных целей, резиденция направлена на оживление культурного ландшафта, и создание её в Омске - это один из способов превращения региона в место, где будут собираться люди, интересующиеся искусством.

"Омская арт-резиденция" сделает акцент не только на дизайне костюма, но и на других модных направлениях, таких как парикмахерское искусство, театральный перформанс, IT-технологии, урбанистка как архитектура и арт-медиа. Пройдёт, например, день пленэра, региональный фестиваль "Ширина", а также профи-показы и имиджевый ретро-показ известного дизайнера Алёны Ахмадулиной. Свои мастер-классы проведут социолог Наталья Букаринова и известный московский архитектор Михаил Ломтев. На протяжении недели будут работать различные урабнистические площадки.

Вход на большинство площадок будет свободный, билеты необходимо будет приобретать на некоторые мастер-классы от известных архитекторов и конкурсный показ коллекций участников "Формулы моды", который в этом году пройдёт в Омской филармонии.

Эмма Васильева

Проект придуман и инициирован студентами и выпускниками кафедры дизайна. Конечно, мы смотрели, что подобное делается в других регионах. Само название возникло по причине того, что хотелось, чтобы оно закрепилось как название резиденции. Место, куда бы мы могли привлечь талантливую молодёжь, которая сегодня из города уезжает, для коммуницирования на одной площадке. Это есть во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве, и пока нигде больше. <...> Наша арт-резиденция - это комплекс и сеть различных мероприятий, некая пилотная версия арт-резиденции, которая могла бы быть на одной территории. Что мне нравится - это история про развитие. Здесь нет такого, что мы что-то собрали и всё это показываем. Каждое мероприятие - это заявка на будущее, - рассказала руководитель стратегического проекта опорного университета "Омская арт-резиденция", директор Центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ Эмма Васильева.

Что касается "Формулы моды", то она и в этом году объявит победителя, который получит финансовую возможность реализовать свои идеи. Однако в этом году формат самого модного конкурса также расширится: теперь увидеть коллекции участников можно будет не только на показе, но и на стенде в одном из корпусов ОмГТУ, который будет работать на протяжении нескольких дней. Среди новшеств - защита дизайнерами своих коллекций перед комиссией. Как и в предыдущие годы, председателем жюри традиционно останется аналитик моды Александр Хилькевич. Компанию ему составят известные российские и зарубежные эксперты.

Мы всегда воспринимали (и власть в том числе) наш регион, исходя из некоторых стереотипов - это промышленный, сельскохозяйственный регион, у нас очень серьёзная инженерная школа, оборонка. И тем не менее выясняется, что всё-таки омский регион, Омск - разный, более интересный и богатый, чем мы сами о нём думаем. И появление этого проекта, мне кажется, - это некоторая заявка на изменение не только медийного позиционирования региона, но и бизнес-позиционирования, потому что та школа дизайна, не только дизайна костюма, но и дизайна среды, - это те вещи, которые даже в России, не говоря о зарубежных примерах, являются одними из точек роста и, может быть, даже локомотивами экономического роста. Действительно, в Омске есть много талантливых ребят, которые в состоянии делать и делают что-то, чем можно гордиться, - говорит заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков.

Анатолий Косых и Владимир Компанейщиков

Это стратегический объект омского опорного вуза, направленный на взаимодействие с региональными общественными организациями и гражданами, цель которого - реализация мероприятий. Для нашего вуза это очень важный проект, поскольку это практически первый такой проект после объединения двух вузов. Мы хотим, чтобы проект, который раньше проводился под эгидой Омского института сервиса, приобрёл новую силу и реализовался уже с большей силой, - считает ректор опорного Омского государственного технического университета Анатолий Косых.

Перед официальной частью в пресс-центре "МКР-Медиа" состоялся перформанс театра мод "ОбраZ", которому в этом году исполнится 33 года. Он был основан студентами ОГИСа, а сегодня в труппе "разновузовские" личности и не только. Коллектив уникален тем, что здесь нет профессиональных актёров - на сцене играют и передают свои эмоции модели. Именно они примеряют те роли и образы, которые заложены в костюмах и музыке. Здесь нет режиссёра и сценария - перформанс - это импровизаторская история, в которую каждый может внести свои мысли и эмоции. Ежегодно участники "ОбраZа" участвуют в модных показах омских дизайнеров.

1 / 15 • Фото - 1

Фото: Илья Петров