Кино в Омске: искушение блондинками

"Взрывная блондинка" (18+)

В последнее время возрождается мода на жёсткие и стильные боевики с рейтингом 18+. Первой ласточкой стал выход в 2014 году "Джона Уика" режиссёра Дэвида Литча. И вот он возвращается на экраны со своим новым фильмом "Взрывная блондинка". По сути это тот же "Джон Уик" с большим количеством драк и перестрелок, только в главной роли здесь не брутальный Киану Ривз, а очаровательная Шарлиз Терон ("Безумный Макс: дорога ярости", "Адвокат дьявола"), да и разборки мафии сменились на шпионские войны в Берлине конца 1980-х годов. С одной стороны, это придало фильму определённый шарм, с другой – создаётся ощущение, что сценарист сам запутался в этом шпионском сюжете. Сюжет – вообще самое слабое место этого фильма. А вот в остальном он не подвёл. Актёрская игра на уровне, есть неплохие шутки и отличный саундтрек. Вот серьёзно, как часто в голливудских боевиках вы слышали песню Владимира Высоцкого? Небольшой спойлер: тут услышите! В фильме очень много насилия, хотя оно и стильно оформлено, это утомляет. В какой-то момент складывается ощущение, что главная героиня просто ненавидит мужчин и хочет их всех перебить. Но эти огрехи замечаешь, когда начинаешь задумываться над сюжетом. А если расслабить мозг и насладиться картинкой, то можно получить гораздо большее удовольствие. Рекомендуем смотреть только в кино! Кстати, следующим фильмом Дэвида Литча станет "Дэдпул 2", а значит нас ждёт одна из самых зрелищных экранизаций комиксов, к тому же со взрослым юмором.

"Стань легендой! Бигфут Младший" (6+)

"Стань легендой! Бигфут Младший"- единственная детская премьера этой недели. Так что, если вы хотите сходить в кино с маленькими детьми – выбор очевиден. Это европейский комедийный мультфильм с довольно крупным бюджетом в тридцать миллионов долларов. Он рассказывает о приключениях подростка Адама, который в поисках своего отца попадает в фантастические приключения и обретает суперспособности своих предков, легендарных хранителей леса – бигфутов. В общем-то красивая сказка, так что с детьми до 12 лет вполне можно сходить. Приятный бонус – в числе актёров дубляжа над фильмом работала омская актриса Дарья Мельникова.

"Роковое искушение" (18+)

"Роковое искушение" - одна из самых спорных премьер этого лета. Фильм номинировался на главную награду Каннского кинофестиваля и стал его победителем в номинации "Лучший режиссёр". А режиссёр тут София Коппола – дочь знаменитого Френсиса Форда Копполы, ставшая известной благодаря фильмам "Девственницы-самоубийцы" и "Трудности перевода". У неё есть свой узнаваемый стиль, но снимает она в основном своеобразные кинокартины, которые получают хорошие отзывы критиков, но негативно оцениваются зрителями на профильных порталах. С "Роковым искушением" та же история. Фильм прямо-таки манит своим актёрским составом: Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов"), Николь Кидман ("Другие", "Догвилль"), Кирстен Данст ("Человек-паук", "Меланхолия") и юная Эль Фаннинг ("Малифисента"). Действие фильма разворачивается в годы гражданской войны в США. Раненный солдат армии северян попадает в женский пансион в южном штате. В надежде спасти свою жизнь, он пытается избежать выдачи вражеским солдатам и заигрывает с обитательницами пансиона. Визуально фильм получился очень красивым. Но сама история в духе скучных женских романов, которые очень далеки от реальной жизни. К тому же многим зрителям фильм кажется излишни феминистским и анти-мужским. В общем, перед нами очень спорное авторское кино, перед просмотром которого лучше узнать мнение друзей и почитать рецензии кинокритиков.

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